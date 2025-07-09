Аэропорты Воронежа и Белгорода возобновят авиасообщение после открытия неба
Как только будет открыто воздушное пространство, в аэропортах Воронежа и Белгорода возобновят авиасообщение, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропортов.
Ранее Минтранс объявил о том, что в ближайшее время планируется открытие аэропорта Геленджика для внутренних рейсов, билеты появятся в продаже после выпуска извещения.
Решение о возобновлении работы аэропорта приняла Росавиация. Уточняется, что полёты будут выполняться только днём. Ожидается, что первые рейсы в Геленджик организует компания «Аэрофлот».
Также, опираясь на данные агрегатора туров Onlinetours, «Газета.Ru» писала о том, чего больше всего боятся российские туристы.
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