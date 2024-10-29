«Перекрестная зависимость»: Нарколог рассказал про психическое расстройство Гуфа

Алексей «Гуф» Долматов (Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)
Рэперу Гуфу (настоящее имя — Алексей Долматов) надели электронный браслет и на время поместили в реабилитационный центр, об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Ранее музыкант устроил драку в бане и неадекватно вёл себя на допросе у следователя и во время разговора с приставами.
Врач-нарколог, главный врач медицинского центра «Зависимость 24» Алексей Казанцев в беседе с «Радио 1» сообщил, что Гуф так и не стал абсолютно трезвым.
По его словам, этот диагноз называется «психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением какого-то вещества».
Он подчеркнул, что такое состояние нельзя оставлять «просто так», что этим нужно заниматься, ведь любой наркозависимый знает, что рано или поздно может произойти срыв, даже на фоне употребления алкоголя.
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Врач-нарколог, главный врач медицинского центра «Зависимость 24» Алексей Казанцев в беседе с «Радио 1» сообщил, что Гуф так и не стал абсолютно трезвым.
«Бывших наркоманов не существует, и Гуф об этом знает и говорит. Он не стал абсолютно трезвым — у него перекрестная зависимость — алкоголь. И довольно часто он попадет в СМИ, когда конфликтует с женой (он говорит, что в нем просыпается Алик, приходят какие-то не очень здоровые идеи, появляется агрессивное поведение). То есть зависимый может не держать аффекта, особенно при употреблении психоактивных веществ, чем является и алкоголь тоже», — сказал эксперт.
По его словам, этот диагноз называется «психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением какого-то вещества».
«И когда человек «на отмене», долго не принимает, есть психоэмоциональные качели, тогда появляется раздражительность на пустом месте, злобность, неусидчивость, астения. Вокруг видится, что все во всем виноваты, тебя не любят, не уважают и недооценивают. На любую провокацию зависимый может вполоборота завестись», — объяснил нарколог.
Он подчеркнул, что такое состояние нельзя оставлять «просто так», что этим нужно заниматься, ведь любой наркозависимый знает, что рано или поздно может произойти срыв, даже на фоне употребления алкоголя.
«Для этого нужны препараты, который назначает врач, индивидуальная психотерапия, группы взаимопомощи, которые Гуф отрицает. Кстати, он сам не отрицал, что, возможно, у него есть какой-то психиатрический диагноз. Это так называемые коморбидное расстройство», — заключил Казанцев.
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Анастасия Бондарева