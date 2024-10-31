Минздрав поддержал инициативы регионов по ограничению продажи алкоголя

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Заместитель начальника управления профилактики факторов риска и коммуникационных технологий в здравоохранении Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Виктор Зыков заявил, что злоупотребление алкоголем является одним из основных факторов риска развития хронических заболеваний и преждевременной смертности. Об этом информирует РИА Новости.
В связи с растущими опасениями по поводу злоупотребления алкоголем и его влияния на здоровье населения, региональные власти России начинают рассматривать меры по ограничению продажи спиртных напитков.
Одним из первых шагов в этом направлении стало заявление губернатора Вологодской области Георгия Филимонова о планах ограничить продажу алкоголя в будние дни с 12:00 до 14:00. В выходные и праздничные дни режим торговли останется прежним. Эти изменения могут вступить в силу с 1 марта 2025 года.
Параллельно депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга также обсуждают возможность введения ограничений на продажу алкоголя, однако предполагаемые меры будут менее строгими по сравнению с инициативами Вологодской области.
Зыков подчеркнул, что существует прямая связь между уровнем потребления алкоголя на душу населения и показателями смертности в регионах. В соответствии с действующим законодательством, региональные власти имеют полномочия вводить дополнительные ограничения на продажу алкогольных напитков, что может способствовать улучшению здоровья населения и снижению уровня хронических заболеваний.
Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов выступил против идеи ограничения продажи алкогольных напитков в России, поскольку считает, что человек должен самостоятельно и добровольно прийти к отказу от спиртного, а не по принуждению государства. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Одним из первых шагов в этом направлении стало заявление губернатора Вологодской области Георгия Филимонова о планах ограничить продажу алкоголя в будние дни с 12:00 до 14:00. В выходные и праздничные дни режим торговли останется прежним. Эти изменения могут вступить в силу с 1 марта 2025 года.
Параллельно депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга также обсуждают возможность введения ограничений на продажу алкоголя, однако предполагаемые меры будут менее строгими по сравнению с инициативами Вологодской области.
Зыков подчеркнул, что существует прямая связь между уровнем потребления алкоголя на душу населения и показателями смертности в регионах. В соответствии с действующим законодательством, региональные власти имеют полномочия вводить дополнительные ограничения на продажу алкогольных напитков, что может способствовать улучшению здоровья населения и снижению уровня хронических заболеваний.
Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов выступил против идеи ограничения продажи алкогольных напитков в России, поскольку считает, что человек должен самостоятельно и добровольно прийти к отказу от спиртного, а не по принуждению государства. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова