Депутат Нилов объяснил необходимость продления и расширения дачной амнистии

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Председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов ГД РФ Ярослав Нилов заявил о необходимости продления и расширения дачной амнистии в России, так как такая мера очень востребована для граждан страны.
«Амнистия неоднократно продлевалась, и граждане это позитивно воспринимают, учитывая то, что бывают разные жизненные ситуации, особенно в это непростое время, когда такая тревожность, такой уровень социальной напряженности. Это очень востребовано», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Нилов.
А адвокат Камиль Бабасов добавил, что дачная амнистия полезна и выгодна как гражданам, так и самому государству.
«Дачная амнистия — взаимовыгодный для государства и гражданина способ приведения в порядок земельно-правовых отношений. Государству оформление земельных и имущественных прав гражданина позволит увеличить собираемость налогов, а гражданину эта амнистия позволит в упрощённом порядке оформить свои права на землю и объекты недвижимости на ней», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Бабасов.
Ранее сообщалось, что около 8,9 тыс. объектов недвижимости зарегистрировали в Московской области по «гаражной амнистии» за первые девять месяцев текущего года.
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Мелисса Тимофеева