В Подмосковье зарегистрировали 8,9 тыс. объектов по «гаражной амнистии»

Фото: пресс-служба Минимущества МО
Около 8,9 тыс. объектов недвижимости зарегистрировали в Московской области по «гаражной амнистии» за первые девять месяцев текущего года, сообщает пресс-служба Минимущества региона.
«За три квартала 2024 года в Подмосковье по упрощённой схеме в рамках «гаражной амнистии» зарегистрировали о 8,9 тыс. объектов недвижимости, в том числе свыше 2,5 тыс. гаражей — на 300 больше, чем за аналогичный период прошлого года, а также более 6,4 тыс. земельных участков: на полторы тысячи больше, чем с января по сентябрь прошлого года», — говорится в сообщении.Отмечается, что общая площадь зарегистрированных в этом году по «гаражной амнистии» земельных участков составила 164 тысячи квадратных метров.
Всего с начала «гаражной амнистии» в Подмосковье зарегистрировали 7 тысяч 115 гаражей и 15 тысяч 636 земельных участков.
В министерстве напомнили, что «гаражная амнистия» продлится до 1 сентября 2026 года.
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Лев Каштанов