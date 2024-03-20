В Подмосковье с начала года зарегистрировали более 10,4 тыс. объектов по дачной амнистии

Мероприятие проводилось на базе Автомобильно-дорожного колледжа





«В рамках конкурса участники выполняли профессиональные задания и продемонстрировали свои умения в различных направлениях. Ребята делали расчет общих годовых затрат по двум вариантам производства и выбор оптимального места производства, применяли правила Парето для определения «горячих» и «холодных» зон хранения склада, а также оформляли документы по движению товарно-материальных ценностей», — поделились в министерстве.







​По итогам конкурса тройку лидеров заняли Максим Зинченко из Сергиево-Посадского колледжа, Дмитрий Корчагин из Автомобильно-дорожного колледжа и Ангелина Смирнова из Щелковского колледжа, а также Александра Алешина из Чеховского техникума и Виталий Мазнюк из Раменского дорожно-строительного техникума.

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