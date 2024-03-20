В Подмосковье с начала года зарегистрировали более 10,4 тыс. объектов по дачной амнистии

Фото: пресс-служба Минимущества МО
«Собственники с января зарегистрировали уже свыше 10,4 тыс. объектов недвижимости, из них более 8,2 тыс. — это объекты индивидуального жилищного строительства общей площадью. Их общая площадь составляет 1,18 млн квадратных метров», — отметила глава министерства Наталья Адигамова.Она добавила, что налоговой потенциал этой зарегистрированной собственности составляет 41,2 млн рублей.
Напомним, дачная амнистия, то есть упрощённый порядок регистрации недвижимости, действует в России с 2006 года. В настоящее время действие дачной амнистии продлено до 31 марта 2031 года.
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