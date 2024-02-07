«Советские таун-хаусы»: Юрист прокомментировал расширение «дачной амнистии»

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По закону все капитальные объекты, связанные с землей, которые нельзя просто переместить, необходимо оформлять. Речь идет об объектах с фундаментом — сараи, летние кухни и подобные объекты.
«Если мы говорим про текущее состояние, по факту сейчас и так упрощенный порядок действует на все эти объекты. И он даже не «дачная амнистия» называется, а просто в градостроительном кодексе написано — для садовых участков, ИЖС, личных подсобных хозяйств. Все, что вспомогательные постройки, они регистрируются просто по техническому плану. Вызывается кадастровый инженер и подается заявление в Росреестр. И получается выписка на праве собственности. Налог с такого объекта не платится, никаких разрешительных документов для них получать не нужно», — пояснил юрист.В пояснительной записке к законопроекту пишут, что эта процедура очень осложнена. Имеется в виду, что люди не хотят регистрировать такие объекты, так как нужно покупать технический план, стоимость которого стартует от 5 тысяч рублей.
В документе говорится о старых объектах, которые были занесены в техническую документацию БТИ до 2013 года. Авторы инициативы предлагают ввести максимально упрощенный порядок. Как объяснил эксперт, раньше человек подавал написанную от руки декларацию в Росреестр и получал свидетельство. Такой же порядок хотят сделать для старых объектов.
Касаемо домов на две и больше семьи, Воробьёв пояснил, что проживающие в так называемых «советских таун-хаусах» семьи превращают такие дома в многоквартирные, что блокирует застройку. По закону в доме на таком участке должна проживать одна семья, а по факту их две и больше. В документации БТИ в свидетельствах указано «помещение», а на самом деле дома стоят на земле для дачного строительства.
«По дачной амнистии такие объекты невозможно регистрировать, потому что для того, чтобы ввести их в эксплуатацию, нужно разрешение на строительство и целый ворох документов. То что законодатель хочет упростить это, для многих будет услада, так как много собственников живут незарегистрированными или у них кривые документы», — рассказал специалист.По статистике таких «блокированных» домов в регионах РФ более 66 тысяч, а по опыту их еще больше, отметил Воробьёв.
«С одной стороны, хорошая инициатива, о которой думают лет десять. Но с другой — все упирается в то, что если ее даже и принять, то начинаются проблемы в том, что в других законах это будет запрещено», — отметил юрист.К примеру, дом зарегистрировали, может прийти госинспекция по недвижимости и обнаружить, что он расположен на земле для дачного строительства. Блокированный дом, стоящий на таком участке — это нецелевое использование и необходимо заменить или оплатить штраф.
Чтобы полностью быть в правовом поле, необходимо менять вид разрешенного использования участка, а это платная и длительная процедура. Затем нужно приводить в соответствие документы. А в таких домах проживают пенсионеры, которые не готовы или не могут заниматься этим и становятся заложниками ситуации.
«По факту законодатель с ними ничего не сделает. Они просто ждут пока эти дома снесут, продадут или они изветшают. С этом ничего не смогут сделать, потому что в законе нужно будет слишком много поменять или отдельные процедуры сделать», — указал эксперт.В заключении Воробьёв добавил, что нужно придумать отдельный вид разрешенного использования.
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