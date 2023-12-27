Депутат Нилов поделился планами на 2024 год

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Глава Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поделился планами, которые депутаты планируют реализовать в Новом 2024 году.
«Планы у нас следующие: темп не снижать, бороться за социальную справедливость, решать те вопросы, которые перед нами ставят граждане. Некоторые из вопросов порой решаются одним телефонным звонком! Но нерасторопные чиновники не спешат что-либо делать. Встречи с избирателями показывают как раз это: над людьми издеваются, мешают им открывать бизнес, ставят какие-то искусственные препятствия, делают из них «курьеров», посылая из одной инстанции в другую. Эта порочная практика должна быть прекращена!» — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Нилов.
Также он поздравил россиян с наступающими праздниками, пожелав людям в Новом году больше гармонии, душевной теплоты и реализации всех целей и задач.
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