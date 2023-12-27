Министр Адигамова исполнила новогоднюю мечту мальчика из Шатуры побывать в Москвариуме

Фото: пресс-служба Минимущества МО
Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова приняла участие в акции «Ёлка желаний». Она исполнила мечту 10-летнего Артёма из подмосковной Шатуры, сообщили в пресс-службе ведомства.
Акция «Ёлка желаний» была инициирована президентом на Всероссийском онлайн-марафоне «Мы вместе». К ней по традиции присоединяются губернатор Московской области Андрей Воробьёв, члены областного правительства, депутаты, политики, неравнодушные жители.
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«Уже пять лет по всей стране «Ёлка желаний» исполняет мечты и дарит счастье тысячам детям. Волшебником может стать каждый – исполнить желание и подарить новогоднее чудо. Желанием Артёма Тихонова из Шатуры было посетить Москвариум. Будет исполнено! Артём и его младший брат Саша, отправятся на премьеру – иммерсивное шоу «Мюнхгаузен», – сказала министр.
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Лора Луганская