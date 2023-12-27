Депутат Смолин выступил против запрета учителям пользоваться телефонами

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Первый зампред комитета Государственной думы по науке и высшему образованию Олег Смолин выступил против идеи запретить учителям, так же, как и ученикам.
Парламентарий высказал мнение о том, что такой запрет был бы довольно смешным.
А депутат Госдумы Яна Лантратова предложила повысить медицинское обеспечение школьников из семей кочующих народов посредством изменений в законодательстве.
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«Думаю, что смешно запрещать учителям пользоваться смартфонами на уроке. Нормальный учитель никогда этого не будет делать, а если будет, то будет держать смартфон в беззвучном режиме для того, чтобы можно было получить сообщение в случае чрезвычайной ситуации», – прокомментировал в беседе с АГН «Москва» Смолин.
«Для защиты такой категории детей, в том числе их права на получение образования и медобслуживание, создания условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов надо внести изменения в федеральное законодательство, в соответствии с которыми исполнение обязанностей опекунов или попечителей в отношении детей из числа коренных малочисленных народов, проживающих в круглосуточном режиме в интернатах, чьи родители ведут традиционный образ жизни, возлагается на указанные организации с согласия родителей», — приводит RT текст обращения Лантратовой на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова.
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Мелисса Тимофеева