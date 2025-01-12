Депутат Нилов: в России могут ввести четырехдневную рабочую неделю

Фото: iStock/Weedezign
По словам главы комитета Госдумы по труду Ярослава Нилова, в России могут ввести четырехдневную рабочую неделю. Об этом депутат рассказал РИА Новости.
«Я считаю, что, действительно, со временем мы к этому перейдем. Конечно, не во всех сферах, не для всех должностей - это просто будет сделать невозможно», — заявил Нилов изданию.
Как пример депутат привел врачей, которые не смогут вести работу из дома и им придется придерживаться нынешних графиков. При этом компенсировать один рабочий день можно с помощью технологий. С помощью искусственного интеллекта можно будет не только сократить рабочую неделю, но и повысить производительность труда и увеличить зарплаты.
Читайте также:
На «Уроке цифры» школьникам расскажут о кибербезопасности в области ИИ
Маск: Мозговой имплант Neuralink успешно вживлён третьему пациенту
В Сбербанке назвали три главные схемы мошенников в 2025 году
Иван Мусатов