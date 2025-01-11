Маск: Мозговой имплант Neuralink успешно вживлён третьему пациенту

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Компания Neuralink успешно имплантировала свой микрочип в мозг уже третьего пациента. Об этом заявил американский изобретатель, предприниматель и миллиардер Илон Маск.
Об этом он рассказал в интервью директору Stagwell Марку Пенну, которое транслировалось в социальной сети Х. По словам Маска, сейчас есть три человека с вживлёнными в мозг нейро-имплантами, и все чипы «хорошо работают». Также он рассказал о планах вживить в 2025 году имплант ещё 25-30 людям.
Впервые Neuralink вживила человеку нейрочип в январе 2024 года. Тогда к концу февраля полностью парализованный Нолан Арбо научился силой мысли научился управлять курсором компьютерной мыши. Затем он показал, как играет онлайн в шахматы и компьютерные игры. Ещё один пациент получил имплант в августе этого года.
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Александр Бойцов