На «Уроке цифры» школьникам расскажут о кибербезопасности в области ИИ

Фото: istockphoto/Pro2sound
С 13 января по 2 февраля в рамках всероссийского проекта «Урок цифры» пройдёт урок от компании «Лаборатория Касперского». Темой занятия будет «Кибербезопасность и искусственный интеллект».
Организаторами проекта выступают министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры) и АНО «Цифровая экономика» в партнёрстве с основными российскими компании в сфере информационных технологий.
Урок адресован учащимся с первого по 11-й классы и ориентирован на формирование у них основных навыков в области цифровой экономики, а также раннюю профориентацию в сфере информационных технологий. Школьники получат представление о том, как технологии машинного обучения помогают специалистам по кибербезопасности в их работе, а также о том, как эти возможности используют кибермошенники.
В этом учебном году «Урок цифры» от «Лаборатории Касперского» будет состоять из нескольких интерактивных заданий-тренажеров. По сюжету Урока герои оказываются в различных ситуациях, где их безопасности в интернете что-то угрожает. Задания различаются по степени сложности для учеников младших, средних и старших классов. Школьникам 1 - 4 классов предстоит научиться создавать простые запросы при работе с ИИ, ученики 5 - 9 классов узнают, как обучаются алгоритмы ИИ, а старшеклассники научатся работать с ИИ-ботами.
Благодаря прохождению урока, у учеников будут развиваться навыки критического мышления, креативность и цифровая грамотность.
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Урок адресован учащимся с первого по 11-й классы и ориентирован на формирование у них основных навыков в области цифровой экономики, а также раннюю профориентацию в сфере информационных технологий. Школьники получат представление о том, как технологии машинного обучения помогают специалистам по кибербезопасности в их работе, а также о том, как эти возможности используют кибермошенники.
В этом учебном году «Урок цифры» от «Лаборатории Касперского» будет состоять из нескольких интерактивных заданий-тренажеров. По сюжету Урока герои оказываются в различных ситуациях, где их безопасности в интернете что-то угрожает. Задания различаются по степени сложности для учеников младших, средних и старших классов. Школьникам 1 - 4 классов предстоит научиться создавать простые запросы при работе с ИИ, ученики 5 - 9 классов узнают, как обучаются алгоритмы ИИ, а старшеклассники научатся работать с ИИ-ботами.
Благодаря прохождению урока, у учеников будут развиваться навыки критического мышления, креативность и цифровая грамотность.
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Александр Бойцов