В Сбербанке назвали три главные схемы мошенников в 2025 году

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В 2025 году мошенники наиболее часто будут использовать три основные схемы для обмана россиян. Об этом сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
В разговоре с РИА Новости он перечислил основные способы обмана граждан. По словам финансиста, аферисты будут пытаться получить доступ к данным аккаунта на «Госуслугах». Кроме того, жулики будут отправлять в мессенджерах сообщения от имени руководителя, а также совершать фальшивые звонки якобы из различных ведомств.
При этом мошенники часто используют комбинированные и доработанные схемы обмана. Например, участились случаи, когда они просят снимать наличные деньги и передавать их курьерам, продолжил Кузнецов.
В целом, по его мнению, в наступившем году принципиально мошеннические схемы не изменятся. Единственное, они становятся всё более изощрёнными и технологичными, в них используется искусственный интеллект, за счёт чего обман становится всё труднее распознавать и противостоять ему, с сожалением заключил Кузнецов.
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При этом мошенники часто используют комбинированные и доработанные схемы обмана. Например, участились случаи, когда они просят снимать наличные деньги и передавать их курьерам, продолжил Кузнецов.
В целом, по его мнению, в наступившем году принципиально мошеннические схемы не изменятся. Единственное, они становятся всё более изощрёнными и технологичными, в них используется искусственный интеллект, за счёт чего обман становится всё труднее распознавать и противостоять ему, с сожалением заключил Кузнецов.
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Александр Бойцов