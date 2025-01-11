Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ В Сбербанке назвали три главные схемы мошенников в 2025 году

В Сбербанке назвали три главные схемы мошенников в 2025 году

Сбербанк: В 2025 году мошенники будут похищать данные аккаунта на «Госуслугах»
Фото: istockphoto/artoleshko

Фото: istockphoto/artoleshko

В 2025 году мошенники наиболее часто будут использовать три основные схемы для обмана россиян. Об этом сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
В разговоре с РИА Новости он перечислил основные способы обмана граждан. По словам финансиста, аферисты будут пытаться получить доступ к данным аккаунта на «Госуслугах». Кроме того, жулики будут отправлять в мессенджерах сообщения от имени руководителя, а также совершать фальшивые звонки якобы из различных ведомств.

При этом мошенники часто используют комбинированные и доработанные схемы обмана. Например, участились случаи, когда они просят снимать наличные деньги и передавать их курьерам, продолжил Кузнецов.



В целом, по его мнению, в наступившем году принципиально мошеннические схемы не изменятся. Единственное, они становятся всё более изощрёнными и технологичными, в них используется искусственный интеллект, за счёт чего обман становится всё труднее распознавать и противостоять ему, с сожалением заключил Кузнецов.

Читайте также:

Аферисты убедили московского школьника отдать два сейфа с деньгами и украшениями

Житель Барнаула потерял 700 тысяч рублей на замене счетчиков из-за аферистов

Случайно ответил «ДА» и влез в кредит: раскрыта новая схема мошенничества по телефону
#деньги
#мошенники
#счёт
#искусственный интеллект
#новости
#госуслуги
В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска сняли ограничения на полеты
В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска в 8:30 сняли ограничения на полеты
11 января 2025, 09:31

Фото: iStock/Sitikka

Ограничения на полеты воздушных судов в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска сняты. Об этом проинформировала Росавиация.
Согласно информации ведомства, соответствующие ограничения сняли в 8:30 мск. В период действия ограничений два воздушных судна, выполнявших рейсы в Казань, совершили посадку на запасном аэродроме в Уфе.

Напомним, они вводились «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов».

Читайте также:

В аэропортах трех городов ввели временные ограничения на полеты

Смертельная авиакатастрофа в Бразилии: бизнесджет рухнул на пляж и взорвался

Самолет рейса Петербург-Самарканд готовится экстренно сесть во «Внуково»
#рейсы
#ограничения
#казань
#аэропорт
#росавиация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В аэропортах трех городов ввели временные ограничения на полеты
Ограничения на полеты введены в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска
11 января 2025, 08:27

Фото: iStock/Chalabala

Временные ограничения введены в субботу утром, 11 января, в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска. Об этом сообщила Росавиация.
Уточняется, что ограничения введены в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. По данным ведомства, аэропорты временно не принимают и не отправляют рейсы.

Согласно предварительной информации, в настоящее время сохраняется угроза атаки беспилотников.

Читайте также:

Случилась масштабная атака БПЛА ВСУ на Краснодарский край

В Тамбовской области после атаки БПЛА ВСУ пострадали не менее 3 человек

Силы ПВО за ночь уничтожили 85 украинских беспилотников
#бпла
#аэропорты
#рейсы
#ограничения
#атака
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Марк Цукерберг «переобулся» после выборов США и доказал либеральную диктатуру
Сенатор Пушков: слова Цукерберга доказывают либеральную диктатуру в США
11 января 2025, 06:37

Фото: iStock/rarrarorro

Откровения основателя Meta* Марка Цукерберга о давлении со стороны американских властей подтверждают существование либеральной диктатуры в США, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Такое мнение он высказал в своём Telegram-канале.
Сенатор Пушков сделал заявление после жалобы Цукерберга на то, что Белый дом заставляет его удалить мем про ковид. Глава компании также признал, что после победы Трампа на выборах 2016 года и брексита Великобритании демократы США заговорили о политической цензуре и необходимости ограничить определенные темы. Слова Цукерберга ранее передавало западное издание Variety.

«Откровения Цукерберга, начавшего «переобуваться», как только он понял, что Трамп может выиграть выборы, многое говорит о «свободе слова» в США при администрации демократов. Цукерберг, «переметнувшийся» на сторону Трампа, подтверждает то, о чем многие знали или догадывались. А именно, что в СМИ США царила и во многом продолжает царить либеральная диктатура», — сказал Пушков.
При этом в Европе дела положение дел не лучше.

Пушков также обратил внимание на то, что Цукерберг сообщил о давлении на компанию Meta* в вопросах модерации контента. В последние месяцы предприниматель не раз говорил о падении доверия к традиционным СМИ и пересмотре их роли в обществе.

Читайте также:

Три брака, но две жены? Развод Эмина Агаларова с президентской дочерью, споры с отцом и возвращение к бывшей

Украина предложила награду в 50 миллионов за голову российского героя СВО из Дагестана

«Боялась, что меня изнасилуют!»: Тюремщицу посадили на 15 месяцев за порно-клип секса с заключенным, который выложили в сеть

*признана экстремистской организацией и запрещен в РФ
#выборы
#сша
#предприниматель
#сми
#telegram
#трамп
#пушков
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стал известен точный размер индексации социальных пенсий
Депутат Чаплин: с апреля 2025 года социальные пенсии проиндексируют на 14,75%
11 января 2025, 05:58

Фото: iStock/Thanmano

В России с апреля 2025 года ожидается повышение социальных пенсий на 14,75%. Об этом сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин, представляющий партию «Единая Россия». Согласно предоставленной информации, увеличение коснется всех получателей социальной пенсии.
«С апреля 2025 года социальные пенсии увеличатся на 14,75%», — сказал Чаплин РИА Новости.
Депутат отметил, что в результате индексации средний размер социальной пенсии к концу 2025 года составит 15 456 рублей. Это решение направлено на улучшение финансового положения граждан.

Ранее «Радио 1» передавало, что в 2025 году изменяются условия выхода на пенсию из-за пенсионной реформы. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также:

Три брака, но две жены? Развод Эмина Агаларова с президентской дочерью, споры с отцом и возвращение к бывшей

«Боялась, что меня изнасилуют!»: Тюремщицу посадили на 15 месяцев за порно-клип секса с заключенным, который выложили в сеть

В Тамбовской области после атаки БПЛА ВСУ пострадали не менее 3 человек
#россия
#пенсии
#единая россия
#никита чаплин
#пенсионеры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Телеканалу «ТВ Центр» грозит многомиллионный штраф за пропаганду ЛГБТ*
«ТВ Центр» обвинили в пропаганде ЛГБТ* и за это канал ждет штраф на 4 млн рублей
11 января 2025, 05:02

Фото: iStock/utah778

Таганский суд Москвы зарегистрировал административный протокол в отношении телеканала «ТВ Центр». Как следует из судебной картотеки, протокол составлен по статье, связанной с пропагандой ЛГБТ*, предполагающей распространение информации о нетрадиционных сексуальных отношениях среди несовершеннолетних.
Согласно статье 6.21.2 КоАП РФ, телеканалу грозит административный штраф до 4 миллионов рублей или приостановление деятельности сроком до 90 суток, пишет ТАСС.

Протокол касается распространения информации, которая может демонстрировать нетрадиционные сексуальные отношения или побуждать несовершеннолетних к смене пола.

На данный момент решение о дате судебного заседания по данному делу не принято.

Читайте также:

«Собираюсь переспать с сыном сегодня. Жди»: ЛГБТ* отцов осудили на 100 лет за ​изнасилование детей

В Тамбовской области после атаки БПЛА ВСУ пострадали не менее 3 человек

«Боялась, что меня изнасилуют!»: Тюремщицу посадили на 15 месяцев за порно-клип секса с заключенным, который выложили в сеть

*ЛГБТ признано в России экстремистским движением
#суд
#штраф
#лгбт
#рф
#телевидение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Times: в Британии в день умирает около 50 человек из-за ожидания в больницах
11 января 2025, 03:25

Фото: iStock/globalmoments

Около 50 человек ежедневно умирают в Великобритании из-за задержек в оказании медицинской помощи. Как сообщает издание Times, больницы не справляются с сезонным наплывом пациентов.
Основные проблемы связаны с перегрузкой отделений неотложной помощи, где время ожидания может достигать 50 часов.

В декабре 2024 года почти 167 тысяч человек ждали помощи более 12 часов. Анализ данных показал, что избыточные смерти из-за задержек выросли до 16 тысяч за год. Это катастрофические показатели, подчеркивающие глубину кризиса в системе здравоохранения страны.

Ранее Times писало о критической нехватке коек в больницах и жалобах пациентов, которым приходится ждать помощи в коридорах или даже в машинах скорой помощи. Проблема обостряется сезонным ростом случаев гриппа и других вирусных заболеваний.

Министр здравоохранения Уэс Стритинг выразил сожаление и глубокий стыд по поводу ситуации в системе здравоохранения. В частности, он отметил, что такие условия недопустимы для пациентов, которые нуждаются в срочной медицинской помощи.

Читайте также:

Случилась масштабная атака БПЛА ВСУ на Краснодарский край

«Боялась, что меня изнасилуют!»: Тюремщицу посадили на 15 месяцев за порно-клип секса с заключенным, который выложили в сеть

На Кубани локализовали вылившийся из танкера «Волгонефть-239» мазут
#страны
#человек
#больницы
#великобритания
#смерть
#пациенты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
TikTok резко засбоил в РФ: тысячи жалоб от пользователей
TikTok дал сбой в России, набралось более 5 тыс. жалоб от пользователей
11 января 2025, 01:08

Фото: скриншот с сайта downdetector.su

Пользователи в России столкнулись со сбоями в работе популярной социальной сети TikTok. Согласно данным сервиса Downdetector, в ночь с 10 на 11 января было зарегистрировано почти 6 тысяч жалоб. Основные проблемы связаны с загрузкой ленты рекомендованных видеороликов и фотографий.
TikTok является одной из самых популярных социальных сетей в России.

В ТАСС также подтвердили, что сервис работает нестабильно: многие пользователи не могут получить доступ к контенту. На данный момент неизвестно, что стало причиной сбоев, однако такие проблемы вызывают значительное недовольство среди аудитории платформы.

Ближе к часу ночи (по мск) количество жалоб пошло на спад.

Читайте также:

«Боялась, что меня изнасилуют!»: Тюремщицу посадили на 15 месяцев за порно-клип секса с заключенным, который выложили в сеть

Стали известны подробности сделки по Украине и выгода для РФ

МЧС: В Подмосковье пожар охватил ангар, обрушилась кровля — видео
#медиа
#сервис
#пользователи
#сбой
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Крупнейший в Подмосковье физкультурно-оздоровительный комплекс готов к открытию
10 января 2025, 22:53

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Главгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса в Реутове. В нём будет располагаться самый большой фитнес-клуб Московской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
На всех этапах застройщика – компанию ООО «Фитнес» – сопровождали менеджеры Центра содействия строительству при правительстве Московской области.
«В трёхэтажном здании площадью более 14,5 тыс. кв. м. оборудовали спортзалы, буфеты, раздевалки, душевые, тренерские, комнаты отдыха и VIP-зону. В муниципальную собственность передадут большой многофункциональный зал, где смогут заниматься около 500 воспитанниц спортшколы художественной гимнастики. В остальных помещениях ФОКа откроют самый большой в области фитнес-клуб», – рассказали в ведомстве.
Для посетителей оборудовали восемь бассейнов, три из которых - под открытым небом. Два будут работать круглый год. Особенностью ФОКа станет термальный комплекс с финской сауной, русской, японской и можжевеловой банями, а также хамамом. На территории комплекса предусмотрена парковка на 100 автомобилей.

По данным подмосковного Главгосстройнадзора, инвестиции в проект составили 1,2 млрд рублей. Благодаря возведению ФОКа будет создано 200 рабочих мест.

Читайте также:

В Подмосковье запустили цифровую базу по загруженности ФОКов

В Волоколамской спортивной школе открылась секция по хоккею

В Подмосковье до конца года введут в эксплуатацию 58 социальных объектов
#фок
#спорт
#спорткомплекс
#строительство
#подмосковье
#московская область
#реутов
#главгосстройнадзор мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Школа Котельников вошла в пилотный проект по профилактике детской травли
10 января 2025, 22:36

Фото: пресс-служба администрации г. о. Котельники

Котельниковская средняя общеобразовательная школа №2 стала участником пилотного проекта по профилактике травли среди детей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«В Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьёва в тестовом режиме запущен чат-бот «Бесконфликтная школа». В рекреационных зонах школы разместили QR-коды, которые дети могут отсканировать, чтобы сообщить о случаях травли. Вся информация из бота будет оперативно передана в аппарат областного детского правозащитника Ксении Мишоновой, где будет проверяться и обрабатываться вместе с психологами, педагогами и медиаторами», – отметили в администрации.
QR-код в каждой школе является уникальным, поэтому нужно сканировать его именно в своей образовательной организации.

Ранее Мишонова объявила, что, помимо Котельников, сервис в тестовом режиме доступен в школах Химкок, Красногорска и Балашихи.

Читайте также:

Школьникам рассказали, как использовать QR-коды для сообщений о травле

В Подмосковье начали тестировать чат-бот по профилактике школьной травли

В Подмосковье назвали победителей конкурса детских рисунков к Году семьи
#дети
#школы
#школьники
#ученики
#буллинг
#ксения мишонова
#омбудсмен
#уполномоченный
#правозащита
#подмосковье
#московская область
#qr-код
#котельники
Следите за нашими новостями
в удобном формате