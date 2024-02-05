Депутат Нилов: «Я бы установил тревожные кнопки для всех авто каршерингов»

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Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддержал предложение об установке тревожной кнопки в такси и добавил, что подобные устройства надо добавить во все автомобили каршерингов.
«Я бы установил ещё тревожные кнопки для всех автомобилей каршерингов, но, чтобы находились они не в каршеринге, а у правоохранительных органов, которые экстренно могли бы глушить двигатель таких транспортных средств, управляемых невменяемыми людьми в непонятном состоянии. За ними устраивает погоню полиция, они таранят машины, сбивают людей, портят инфраструктуру, и в итоге сами потом попадают в ДТП. Чтобы этого не было дистанционно можно было бы в экстренных случаях посылать сигнал и глушить двигатель», — пояснил в беседе с RT Нилов.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой оснастить все такси в России тревожной кнопкой. Он пояснял, что рост популярности такого вида транспорта приводит к увеличению криминальных рисков как для водителей, так и для пассажиров.
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