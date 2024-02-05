Депутат Нилов: «Я бы установил тревожные кнопки для всех авто каршерингов»

Американский журналист Такер Карлсон, критикующий политику Джо Байдена, и выступающий против поставок оружия на Украину, прибыл в Москву. Его визит связывают с намерением взять интервью у российского президента Владимира Путина. О том, зачем на самом деле обозреватель посетил Россию, и к чему может привести беседа Карлсона и лидера страны, читайте в материале «Радио 1».