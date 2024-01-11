Водитель такси спасла пенсионерку, которая везла деньги мошенникам

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Водитель такси из Челябинской области спасла пенсионерку, которая везла 1,8 миллионов рублей мошенникам. Об этом сообщает портал 74.ru.
Водитель такси сразу поняла, что в этой ситуации что-то не так, поэтому вместо указанного адреса отвезла пенсионерку в ближайшее отделение полиции. Так бабушка рассказала о случившейся ситуации. А пока она беседовала с полицейскими, таксистка позвонила её дочери, которая сразу же приехала за матерью.
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Анастасия Чинкова