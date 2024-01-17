В Подмосковье возбудили дело против таксиста, запершего девочку в автомобиле

Фото: пресс-служба ГСУ СКР по МО
Уголовное дело возбудили после информации об удержании несовершеннолетней пассажирки в такси в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Подмосковью.
«Дело будут расследовать по статье о незаконном лишении свободы несовершеннолетней. Оно возбуждено после информации, опубликованной в одном из телеграм-каналов», – сообщили ТАСС в пресс-службе.По информации телеграм-канала, 13 января водитель такси, который вёз несовершеннолетнюю девочку из Ногинска в Электросталь, удерживал её в салоне машины.
Читайте также:
В Электростали задержали таксиста, не выпускавшего несовершеннолетнюю из машины
СК проверит данные о мигранте-таксисте, удерживающем 17-летнюю девушку в Подмосковье
Пьяная россиянка таскала за волосы и пыталась задушить ремнём попутчицу в такси
Лора Луганская