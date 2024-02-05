Милонов предложил оснастить такси тревожной кнопкой

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Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой оснастить все такси в России тревожной кнопкой.
Он пояснил, что рост популярности такого вида транспорта приводит к увеличению криминальных рисков как для водителей, так и для пассажиров.
Ранее водитель такси из Челябинской области спасла пенсионерку, которая везла 1,8 миллионов рублей мошенникам. Так, пенсионерка вызвала такси и в очень взволнованном состоянии ехала до места. С собой она везла две большие сумки. Во время поездки бабушка разговорилась с водителем. Она рассказала, что едет в больницу, чтобы отвезти вещи и деньги позвонившим ей людям. Они, по её словам, потребовали выплату, поскольку её дочь якобы сбила на машине человека.
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«Прошу рассмотреть возможность обязательного внедрения в автомобили такси технологии тревожной кнопки для связи с полицией», — приводит RT текст обращения Милонова на имя министра транспорта России Виталия Савельева.
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Мелисса Тимофеева