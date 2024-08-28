Депутат Нилов заявил о главную проблему серого рынка труда

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Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что основная проблема серого рынка труда является недостаток мер социальной поддержки.
«Отсутствует нормальное социальное страхование: это размер больничных, вопрос травмы на производстве, размер декретных выплат, вопрос формирования пенсионных прав. Работники сталкиваются с тем, что они не могут взять кредит, потому что не хватает обеспечительных мер, не хватает размера официального дохода», — пояснил в беседе с NEWS.ru Нилов.В этой связи он рекомендовал всем более требовательно подходить к вопросам своего оформления.
Ранее в Госдуму собирались внести законопроект, предполагающий запрет на выплату фактической зарплаты ниже уровня МРОТ уже после вычета НДФЛ.
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Мелисса Тимофеева