В Москве исчезли квартиры стоимостью до 5 млн рублей

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В Москве почти не осталось квартир, которые бы стоили менее 5 млн рублей.
«Интерфакс», ссылаясь на аналитиков «Циан», сообщает, что на январь 2024 года по такой цене в Москве выставлено примерно 40 лотов. Это обычно студии-апартаменты площадью не более 25 кв. м у МКАД или далеко за его пределами.
Полноценное вторичное жилье в данном ценовом диапазоне в столице исчезло. Об этом сообщают специалисты.
Более дешевые варианты могут уже не быть полноценными квартирами, а долями в квартирах, мини-студии и апартаменты, которые сформировались во время реконструкции жилых домов и гостиниц.
Ранее сообщалось, что Минфин РФ предложил поднять первоначальный взнос по льготной ипотеке до 30%, заявил глава ведомства Антон Силуанов в кулуарах инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!».
Руководитель комитета Российской гильдии риэлторов по ипотеке Ирина Киселева рассказала в эфире «Радио 1», что некоторые банки уже начали повышать первоначальный взнос по льготным ставкам до 50%.
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Российские банки повысили первоначальный взнос по льготной ипотеке до 50%
Полноценное вторичное жилье в данном ценовом диапазоне в столице исчезло. Об этом сообщают специалисты.
Ранее сообщалось, что Минфин РФ предложил поднять первоначальный взнос по льготной ипотеке до 30%, заявил глава ведомства Антон Силуанов в кулуарах инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!».
Руководитель комитета Российской гильдии риэлторов по ипотеке Ирина Киселева рассказала в эфире «Радио 1», что некоторые банки уже начали повышать первоначальный взнос по льготным ставкам до 50%.
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Мария Фирсова