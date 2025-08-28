Депутат Новичков предложил запретить песни иноагентов на всех площадках в России

28 августа 2025, 17:58

Фото: iStock/FTiare

Депутат Госдумы из партии «Справедливая Россия – За правду» Николай Новичков предложил запретить на всех российских площадках песни иноагентов. Такую инициативу он сделал на фоне заявлений главы парламента Крыма Владимира Константинова, который порекомендовал уличным исполнителям отказаться от их треков.





Соответствующее распоряжение было дано муниципальным образованиям республики. Идею поддержал Новиков и предложил в принципе запретить песни иноагентов на всех площадках в РФ.





«Абсолютно правильная инициатива. В Крыму верно поступают, и эту практику надо распространять по всей России. Нужно ставить на паузу ротацию творчества иноагентов в публичной сфере. Это касается не только выступлений на улицах и площадях, но и в теле- и радиоэфире», — сказал Новиков в беседе с изданием «Абзац».