Песни SHAMAN, Газманова и Майданова вошли в перечень рекомендованных для изучения в школах
Минпросвещения России составило список из 37 песен, рекомендованных для патриотического и духовно-нравственного воспитания школьников. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Среди выбранных композиций – классические и современные произведения, которые школы смогут использовать по своему усмотрению в рамках уроков музыки.
В числе классических композиций – «Красно солнышко», «День Победы», «Как прекрасен этот мир», «Моя Москва» и «У подножья обелиска». Современную часть представляют такие песни, как «Моя Россия» Ярослава Дронова (Shaman), «Офицеры», «Бессмертный полк» и «Вперед, Россия» Олега Газманова, а также «Родина» Сергея Трофимова и «Россия» Дениса Майданова.
Школы смогут самостоятельно принимать решение о включении рекомендованных композиций в учебный процесс, ориентируясь на образовательные программы и интересы учащихся.
