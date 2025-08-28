Песни SHAMAN, Газманова и Майданова вошли в перечень рекомендованных для изучения в школах

28 августа 2025, 12:20

Минпросвещения рекомендовало для изучения в школах песни SHAMAN и Газманова

SHAMAN / Ярослав Дронов (фото: Telegram @shaman_channel)

Минпросвещения России составило список из 37 песен, рекомендованных для патриотического и духовно-нравственного воспитания школьников. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.