Уличным музыкантам в Крыму запретят исполнять песни иноагентов

27 августа 2025, 12:01

Фото: iStock/Studia72

В Крыму власти намерены запретить уличным музыкантам исполнять на открытых площадках песни иноагентов. Об этом заявил глава парламента республики Владимир Константинов.





В своем telegram-канале политик предложил распространить такую же меруна граждан иных государств, которые совершают вредоносные действия в отношении РФ. Помимо этого, Константинов порекомендовал артистам согласовывать свой репертуар с властями в том случае, если песни принадлежат вышеуказанным лицам.





«Государственный совет РК (республики Крым) рекомендует муниципальным образованиям Крыма установить запрет на воспроизведение на открытых уличных площадках песен и иного творчества иноагентов», — заявил Константинов.