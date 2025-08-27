Достижения.рф

Уличным музыкантам в Крыму запретят исполнять песни иноагентов

Фото: iStock/Studia72

В Крыму власти намерены запретить уличным музыкантам исполнять на открытых площадках песни иноагентов. Об этом заявил глава парламента республики Владимир Константинов.



В своем telegram-канале политик предложил распространить такую же меруна граждан иных государств, которые совершают вредоносные действия в отношении РФ. Помимо этого, Константинов порекомендовал артистам согласовывать свой репертуар с властями в том случае, если песни принадлежат вышеуказанным лицам.

«Государственный совет РК (республики Крым) рекомендует муниципальным образованиям Крыма установить запрет на воспроизведение на открытых уличных площадках песен и иного творчества иноагентов», — заявил Константинов.

Таким образом политик предлагает расчистить культурное пространство «от разного рода предателей, расчистить его для тех талантов, которые в трудную минуту остались со своей страной, ее народом».
Иван Мусатов

