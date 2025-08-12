В Госдуме предложили снижать пенсионный возраст родителей за каждого ребёнка
В Госдуме предложили ввести возможность досрочного выхода на пенсию для россиян в зависимости от количества воспитанных ими детей. Об этом пишет ТАСС.
Инициаторами проекта стали депутаты Сергей Миронов и Яна Лантратова. Они направили соответствующее письмо министру труда и социальной защиты Антону Котякову.
Согласно проекту, пенсионный возраст будет снижаться на один год для родителей двоих детей, на три года – для родителей троих детей, и на пять лет – для тех, кто воспитал четырёх и более детей.
Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Миронов подчеркнул, что многодетные матери смогут выйти на пенсию раньше, но при условии наличия необходимого трудового стажа и пенсионных баллов.
Первый замруководителя фракции Лантратова отметила, что мера направлена на поддержку семей и стимулирование рождаемости, а также должна помочь улучшить качество жизни многодетных родителей.
Читайте также: