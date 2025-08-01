Депутат объяснил, как уберечься от мошенничества при продаже дачи
Мошенники массово продают земли с ограничениями под видом участков под ИЖС.
Об этом предупредил депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с NEWS.ru.
По его словам, чаще всего аферисты предлагают сельхозугодья, где строительство жилья запрещено.
Чтобы не стать жертвой, Чаплин рекомендует всегда проверять категорию земли через выписку из ЕГРН и лично сверять участок с кадастром. Особую опасность представляют поддельные документы — доверенности и паспорта, которые нужно проверять через нотариальные реестры. Также стоит убедиться в дееспособности пожилых продавцов, иначе родственники могут оспорить сделку.
Явные признаки мошенничества — заниженная цена и просьба доплатить наличными. Если на участке есть дом, следует заказать техобследование, иначе можно столкнуться с незаконными постройками.
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