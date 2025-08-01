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Депутат объяснил, как уберечься от мошенничества при продаже дачи

Депутат Чаплин: явный признак мошенничества — просьба доплатить наличными
Фото: istockphoto/Boris Ipatov

Мошенники массово продают земли с ограничениями под видом участков под ИЖС.



Об этом предупредил депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с NEWS.ru.

По его словам, чаще всего аферисты предлагают сельхозугодья, где строительство жилья запрещено.

Чтобы не стать жертвой, Чаплин рекомендует всегда проверять категорию земли через выписку из ЕГРН и лично сверять участок с кадастром. Особую опасность представляют поддельные документы — доверенности и паспорта, которые нужно проверять через нотариальные реестры. Также стоит убедиться в дееспособности пожилых продавцов, иначе родственники могут оспорить сделку.

Явные признаки мошенничества — заниженная цена и просьба доплатить наличными. Если на участке есть дом, следует заказать техобследование, иначе можно столкнуться с незаконными постройками.

Анастасия Панченко

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