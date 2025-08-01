Слуцкий призвал отменить бесплатное обучение в школах для детей мигрантов
Лидер фракции ЛДПР и председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выступил с инициативой отменить бесплатное обучение в школах для детей мигрантов. Его заявление прозвучало на фоне обсуждения в парламенте нового законопроекта, подготовленного комитетом по труду, социальной политике и делам ветеранов.
Как сообщил председатель комитета Ярослав Нилов, в ближайшее время будет внесён на рассмотрение законопроект, который предполагает запрет на бесплатное образование в российских школах для детей иностранных граждан, проживающих в стране на временной или миграционной основе, пишет «Коммерсант».
Кроме того, документ предусматривает ограничение количества попыток сдачи экзамена на знание русского языка. По словам Нилова, сейчас «важно сохранить нервы и российским учителям, и самим детям-мигрантам», если обучение на русском языке вызывает у последних серьёзные трудности.
Ограничения будут касаться в первую очередь тех категорий мигрантов, которые не имеют устойчивого правового статуса в России или не продемонстрировали достаточной интеграции в образовательную и языковую среду.
Ранее, ещё в 2024 году, в Госдуму уже вносился аналогичный законопроект, предполагающий платное обучение иностранных граждан в системе дошкольного, общего и среднего образования. Документ вызвал тогда оживлённые дебаты и критику со стороны правозащитных организаций, которые настаивали на соблюдении права на образование независимо от гражданства.
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