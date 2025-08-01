Слуцкий призвал отменить бесплатное обучение в школах для детей мигрантов

01 августа 2025, 13:03

Фото: iStock/Drazen Zigic

Лидер фракции ЛДПР и председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выступил с инициативой отменить бесплатное обучение в школах для детей мигрантов. Его заявление прозвучало на фоне обсуждения в парламенте нового законопроекта, подготовленного комитетом по труду, социальной политике и делам ветеранов.