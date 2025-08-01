Стало известно, как работающим студентам уходить на сессию с сохранением зарплаты

01 августа 2025, 12:21

Депутат Чаплин: работающим студентам во время сессия должны оставлять зарплату

Фото: istockphoto/Ta Nu

Работающие студенты могут спокойно готовиться к экзаменам — закон гарантирует им оплачиваемый учебный отпуск на время сессий и госаттестации.





Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал Никита Чаплин, член комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Какие льготы есть у студентов, по словам эксперта: