Стало известно, как работающим студентам уходить на сессию с сохранением зарплаты
Депутат Чаплин: работающим студентам во время сессия должны оставлять зарплату
Работающие студенты могут спокойно готовиться к экзаменам — закон гарантирует им оплачиваемый учебный отпуск на время сессий и госаттестации.
Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал Никита Чаплин, член комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Какие льготы есть у студентов, по словам эксперта:
- оплачиваемый отпуск (30–50 дней в году) для заочников и очно-заочников.
- сокращенный рабочий день (33 часа в неделю) за 10 месяцев до госэкзаменов — с сохранением половины зарплаты.
- компенсация проезда к месту учебы (для вузов и колледжей).
- защита от увольнения — работодатель не может расторгнуть договор во время учебного отпуска (если студент предоставил документы).