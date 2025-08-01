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Стало известно, как работающим студентам уходить на сессию с сохранением зарплаты

Депутат Чаплин: работающим студентам во время сессия должны оставлять зарплату
Фото: istockphoto/Ta Nu

Работающие студенты могут спокойно готовиться к экзаменам — закон гарантирует им оплачиваемый учебный отпуск на время сессий и госаттестации.



Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал Никита Чаплин, член комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Какие льготы есть у студентов, по словам эксперта:

  • оплачиваемый отпуск (30–50 дней в году) для заочников и очно-заочников.
  • сокращенный рабочий день (33 часа в неделю) за 10 месяцев до госэкзаменов — с сохранением половины зарплаты.
  • компенсация проезда к месту учебы (для вузов и колледжей).
  • защита от увольнения — работодатель не может расторгнуть договор во время учебного отпуска (если студент предоставил документы).
Чаплин отметил, что важно вовремя принести справку-вызов, тогда работодатель обязан отпустить на сессию с сохранением зарплаты.

Анастасия Панченко

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