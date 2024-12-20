Депутат Останина напомнила об уголовной ответственности за многожёнство в России

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Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина раскритиковала решение Совета улемов (учёных-богословов) Духовного управления мусульман разрешить религиозное многожёнство. Об этом депутат сообщила в беседе с «Лентой.ру».
Россия является светским государством. Религиозные конфессии не имеют никакого отношения к светской жизни, а государство не вмешивается в религиозные устои, поэтому никакие религиозные конфессии не вправе диктовать светской стране, по каким законам жить. Вне зависимости от религии гражданин, проживающий на территории России, должен соблюдать её законы, заявила Останина.
Депутат также напомнила, что нормативы семьи в России регулируются Семейным кодексом и Конституцией. Но также есть и Уголовный кодекс, который наказывает за многожёнство. В России заключение второго, третьего и т.д. браков возможно только после официального развода с предыдущей супругой.
Также Останина заявила, что выдвинутое муфтием Москвы Ильдаром Аляутдиновым предложение направлено против женщин и детей и противоречит человеческой природе.
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Депутат также напомнила, что нормативы семьи в России регулируются Семейным кодексом и Конституцией. Но также есть и Уголовный кодекс, который наказывает за многожёнство. В России заключение второго, третьего и т.д. браков возможно только после официального развода с предыдущей супругой.
Также Останина заявила, что выдвинутое муфтием Москвы Ильдаром Аляутдиновым предложение направлено против женщин и детей и противоречит человеческой природе.
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Анастасия Чинкова