В России разрешили религиозное многожёнство

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Совет улемов (учёных богословов) Духовного управления мусульман россии разрешил российским мусульманам заключать до четырёх религиозных браков при условии равного и справедливого отношения мужа ко всем жёнам. Об этом сообщил зампред совета и зампредседателя ДУМ РФ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что накануне прошло расширенное заседание совета, который выпустил фетву (богословское заключение) «Проблематика многожёнства в мусульманском сообществе РФ».
Аляутдинов подчеркнул, что заключение нескольких браков допускается в случае неспособности супруги к деторождению по состоянию здоровья, окончания репродуктивного возраста, сексуальной несовместимости супруги, нежелания женщины рожать детей и иных объективных причин.
Муфтий добавил, что равноправное отношение мужа к супругам заключается в равноценном материальном обеспечении жён, предоставлении каждой из них отдельного жилья, проведении мужем со своими супругами равного времени по установленной ранее очерёдности.
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Аляутдинов подчеркнул, что заключение нескольких браков допускается в случае неспособности супруги к деторождению по состоянию здоровья, окончания репродуктивного возраста, сексуальной несовместимости супруги, нежелания женщины рожать детей и иных объективных причин.
Муфтий добавил, что равноправное отношение мужа к супругам заключается в равноценном материальном обеспечении жён, предоставлении каждой из них отдельного жилья, проведении мужем со своими супругами равного времени по установленной ранее очерёдности.
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Анастасия Чинкова