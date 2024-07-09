Муфтият Дагестана опубликовал шариатское решение по никабу

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Муфтият Дагестана опубликовал своё решение по никабу, в котором рекомендовал девушкам воздержаться от его ношения. Организация обнародовала «Шариатское решение по никабу», в котором изложила и обосновала свою позицию.
В своём телеграм-канале муфтият отметил, что с течением времени статус никаба изменился. Ношение закрытой религиозной одежды порой вызывает у населения опасения и даже страх. В некоторых странах она стала признаком религиозного радикализма и фанатизма. Ношение такой одежды привлекает негативное внимание к девушке и становится источником напряжённости в обществе, поэтому муфтият рекомендовал отказаться от ношения никаба.
Муфтии подчёркивают, что скрывать лицо девушка должна в тех случаях, когда она чувствует угрозу своему целомудрию. Однако современные мусульмане должны учитывать общественные реалии и быть внимательными к тому, как они воспринимаются окружающими.
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«Можно ведь закрывать лицо платком или веером», — указано в тексте «Шариатского решения по никабу».
Муфтии подчёркивают, что скрывать лицо девушка должна в тех случаях, когда она чувствует угрозу своему целомудрию. Однако современные мусульмане должны учитывать общественные реалии и быть внимательными к тому, как они воспринимаются окружающими.
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Александр Бойцов