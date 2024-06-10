Депутат Останина назвала бесчеловечной идею привлекать детей к опасным работам

Фото: iStock/af_istocker
Глава комитета по делам семьи Нина Останина раскритиковала идею привлекать подростков к опасным работам с 16-ти лет.
Она назвала такую инициативу бесчеловечной, особенно предлагать подобное в Год семьи парламентарий считает вдвойне неуместным.
Ранее в Московской области школьники и студенты часто стараются найти подработку на время летних каникул.
Читайте также:
Несовершеннолетний секс: Эксперт раскрыл, кто виноват в беременностях школьниц
Временно трудоустроить этим летом планируют 20 тыс. подмосковных подростков
Копирайтеры и официанты: куда подросткам пойти работать летом в Подмосковье
«Идея не получит поддержки ни одной фракции в Госдуме. У нас было много вопросов к уже действующему закону о праве на труд несовершеннолетних. И мы уже увидели, что во время трагедии в «Крокус Сити Холле», где работало 105 несовершеннолетних, где дети работали до 12 часов ночи с 18.00. Поэтому я считаю, что это просто нарушение прав детей», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Останина.
Ранее в Московской области школьники и студенты часто стараются найти подработку на время летних каникул.
Читайте также:
Несовершеннолетний секс: Эксперт раскрыл, кто виноват в беременностях школьниц
Временно трудоустроить этим летом планируют 20 тыс. подмосковных подростков
Копирайтеры и официанты: куда подросткам пойти работать летом в Подмосковье
Мелисса Тимофеева