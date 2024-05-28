Временно трудоустроить этим летом планируют 20 тыс. подмосковных подростков

Фото: пресс-служба Мособлдумы
Перед летними каникулами на временную работу устроились уже более 2 тыс. подмосковных подростков. Такие данные привёл председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.
«Планируется, что за это лето будут трудоустроены более 20 тыс. подростков. Период летних каникул ещё официально не начался, но уже на данный момент трудоустроены свыше 2 тыс. ребят. Больше всего таковых – в Балашихе, Орехово-Зуевском и Ленинском городских округах», – отметил парламентарий.Голубев напомнил, что в 2024 году Минсоцразвития Московской области заключило более 500 соглашений с администрациями городских округов региона, чтобы обеспечить подростков рабочими местами. Он добавил, что летом больше всего среди молодых людей востребованы такие позиции, как вожатый, лаборант и озеленитель территорий.
«Помимо зарплаты подростки получают материальную поддержку из бюджета Подмосковья, которую им выплачивает областной центр занятости. При условии полного месяца работы сумма выплаты немного превышает 2,4 тыс. рублей», – уточнил депутат.По словам Голубева, ожидается, что за этот год временно трудоустроиться смогут более 30 тыс. подростков.
Правила трудоустройства граждан в возрасте от 14 до 18 лет можно найти на сайте Мособлдумы.
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Лора Луганская