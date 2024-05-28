Временно трудоустроить этим летом планируют 20 тыс. подмосковных подростков

Подмосковные власти активно снабжают устойчивым и доступным интернетом социальные учреждения. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв по итогам семинара-совещания по подготовке расширенного заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам, а также комиссий Госсовета на выставке-форуме «Россия».