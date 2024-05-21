Копирайтеры и официанты: куда подросткам пойти работать летом в Подмосковье

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В Московской области школьники и студенты часто стараются найти подработку на время летних каникул.
Какие права имеют подростки при трудоустройстве, а также как и куда они могут пойти работать в Московской области, читайте в материале «Радио 1».
Согласно Трудовому кодексу РФ, несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет имеют право на льготные условия труда. Им оказывается помощь по организации временного трудоустройства в свободное от учебы время.
Также несовершеннолетних запрещено привлекать к ночным и сверхурочным работам и к работе в выходные дни. Тех, кто не достиг совершеннолетия, также нельзя принимать на испытательный срок или на работу, где требуются специальные знания и навыки.
Подростку-соискателю нужно обязательно заключить трудовой договор с работодателем. При этом, если ему уже исполнилось 16 лет, он может это сделать самостоятельно, если же он младше этого возраста, то в обязательном порядке понадобится согласие родителей.
В Подмосковье школьники могут трудоустроится через личное обращение в центр занятости Московской области или МФЦ, а также на сайтах различных государственных учреждений, через специальные сервисы по подбору вакансий или с помощью знакомых.
Для устройства на работу через МФЦ и Центр занятости несовершеннолетнему необходимо заполнить заявление-анкету или согласие с предложением о предоставлении государственной услуги по организации временного трудоустройства, иметь при себе паспорт.
После подачи всех документов подросток получает либо направление для трудоустройства, либо выписку из банка вакансий и работодателей об отсутствии вариантов временного трудоустройства. Направление или выписку подросток получит в тот же день, в который он подал документы.
Ребята могут устроиться вожатыми в городские лагеря и в детские лагеря при школах. Также почти во всех муниципалитетах среди предлагаемых есть вакансии официанта, дворника, почтальона, подсобного рабочего, уборщика, садовника, рабочего по благоустройства или курьера куда могут взять школьника.
Современные технологии позволяют подросткам работать не только очно, но и удаленно. Например, небольшие сайты, блоги и Telegram-каналы часто ищут модераторов, дизайнеров, видеомонтажеров. При наличии релевантных навыков и портфолио они могут рассмотреть и кандидатуру несовершеннолетнего работника. Школьникам с высоким уровнем грамотности подойдет работа копирайтера или автора постов в соцсетях. Начинающие IT-специалисты могут попробовать продать свой макет сайта или идею для приложения.
Кроме того, в Сети существуют сервисы по «накрутке» просмотров и отзывов. Они дают сотрудникам различные задания — например, написать комментарий к товару на маркетплейсе или оценить работу сервиса. Оплата небольшая, зато устроиться туда не очень сложно.
При повременной оплате труда заработная плата работникам в возрасте до 18 лет выплачивается с учетом сокращенной продолжительности работы. Работодатель может за счет собственных средств производить им доплаты до уровня оплаты труда работников соответствующих категорий при полной продолжительности ежедневной работы.
Оплата труда работников в возрасте до 18 лет, обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и работающих в свободное от учебы время, производится пропорционально отработанному времени или в зависимости от выработки.
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Перечислены условия для подработки школьников
Права несовершеннолетних при устройстве на подработку/работу
Согласно Трудовому кодексу РФ, несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет имеют право на льготные условия труда. Им оказывается помощь по организации временного трудоустройства в свободное от учебы время.
«Для школьников и студентов до 18 лет устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени. Так, молодые люди в возрасте от 16 до 18 лет не могут работать более 36 часов в неделю, а подростки в возрасте от 14 до 16 лет – более 24 часов в неделю», — говорится в законе.
Также несовершеннолетних запрещено привлекать к ночным и сверхурочным работам и к работе в выходные дни. Тех, кто не достиг совершеннолетия, также нельзя принимать на испытательный срок или на работу, где требуются специальные знания и навыки.
Подростку-соискателю нужно обязательно заключить трудовой договор с работодателем. При этом, если ему уже исполнилось 16 лет, он может это сделать самостоятельно, если же он младше этого возраста, то в обязательном порядке понадобится согласие родителей.
Где и кем несовершеннолетним можно трудоустроится в Московской области
В Подмосковье школьники могут трудоустроится через личное обращение в центр занятости Московской области или МФЦ, а также на сайтах различных государственных учреждений, через специальные сервисы по подбору вакансий или с помощью знакомых.
Для устройства на работу через МФЦ и Центр занятости несовершеннолетнему необходимо заполнить заявление-анкету или согласие с предложением о предоставлении государственной услуги по организации временного трудоустройства, иметь при себе паспорт.
После подачи всех документов подросток получает либо направление для трудоустройства, либо выписку из банка вакансий и работодателей об отсутствии вариантов временного трудоустройства. Направление или выписку подросток получит в тот же день, в который он подал документы.
Ребята могут устроиться вожатыми в городские лагеря и в детские лагеря при школах. Также почти во всех муниципалитетах среди предлагаемых есть вакансии официанта, дворника, почтальона, подсобного рабочего, уборщика, садовника, рабочего по благоустройства или курьера куда могут взять школьника.
Работа для подростка в интернете
Современные технологии позволяют подросткам работать не только очно, но и удаленно. Например, небольшие сайты, блоги и Telegram-каналы часто ищут модераторов, дизайнеров, видеомонтажеров. При наличии релевантных навыков и портфолио они могут рассмотреть и кандидатуру несовершеннолетнего работника. Школьникам с высоким уровнем грамотности подойдет работа копирайтера или автора постов в соцсетях. Начинающие IT-специалисты могут попробовать продать свой макет сайта или идею для приложения.
Кроме того, в Сети существуют сервисы по «накрутке» просмотров и отзывов. Они дают сотрудникам различные задания — например, написать комментарий к товару на маркетплейсе или оценить работу сервиса. Оплата небольшая, зато устроиться туда не очень сложно.
Заработная плата несовершеннолетних
При повременной оплате труда заработная плата работникам в возрасте до 18 лет выплачивается с учетом сокращенной продолжительности работы. Работодатель может за счет собственных средств производить им доплаты до уровня оплаты труда работников соответствующих категорий при полной продолжительности ежедневной работы.
Оплата труда работников в возрасте до 18 лет, обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и работающих в свободное от учебы время, производится пропорционально отработанному времени или в зависимости от выработки.
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Перечислены условия для подработки школьников
Мира Полтева