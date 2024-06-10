Несовершеннолетний секс: Эксперт раскрыл, кто виноват в беременностях школьниц

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В России очень остро стоит проблема подростковых беременностей. По информации из открытых источников, ежегодно мамами становятся 11 тысяч несовершеннолетних девочек, ещё три тысячи прибегают к процедуре прерывания беременности.
Психиатр, сексолог, академик российской академии медико-технических наук Александр Теслер в беседе с «Радио 1» сообщил, что с точки зрения физиологии подростковая беременность — явление нормальное, однако с точки зрения интеллектуального понимания — это рано.
Психиатр рассказал, что сейчас у подростков происходит акселерация — ускоренное развитие организма. К тому же, по словам специалиста, все дети стремятся стать взрослыми, заниматься взрослыми делами.
По мнению сексолога, в школах должны быть уроки полового или сексуального воспитания, где бы девочкам и мальчикам специалисты объясняли про строение их организма.
Если говорить о семейном влиянии, то Теслер уверен, что родители должны быть поближе к детям, не терять с ними искренний контакт, несмотря на всю занятость.
Как сказал психиатр, демографию подростковая беременность повышает условно, потому что детей отдают или на воспитание, или отправляют в детские дома. Подростковая беременность — не проблема, а результат безответственного отношения к просвещению подростков, заключил эксперт.
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«То, что дети не предохраняются, виновата биология и физиология, потому что женщина вступает в период половой активности. В 12-13 лет у девочек происходит гормональная ломка: ломается голос, появляются вторичные половые признаки, начинаются томления души, мысли всякие эротические приходят. Барышня в принципе физиологически готова, только интеллектуально не очень. Очень сложно с целеполаганием, очень сложно с ответственностью за это», — объяснил эксперт.
Психиатр рассказал, что сейчас у подростков происходит акселерация — ускоренное развитие организма. К тому же, по словам специалиста, все дети стремятся стать взрослыми, заниматься взрослыми делами.
«Подростки хотят жить взрослую жизнь, поэтому смотрят контент для взрослых, фильмы для взрослых. Им хочется побыстрее стать взрослым, но они не понимают, что это список ответственности», — сказал собеседник.
По мнению сексолога, в школах должны быть уроки полового или сексуального воспитания, где бы девочкам и мальчикам специалисты объясняли про строение их организма.
«О сексуальном просвещении говорят уже около 30 лет, но, к сожалению, этим занимаются в школах либо учителя ОБЖ, либо женщины с неудавшейся судьбой, либо батюшки, которые выступают с позиции нравственности, а не с позиции физиологии. Для девочек должны проводить уроки врачи-гинекологи, для мальчиков — врачи-урологи, то есть профессионалы», — выразил своё мнение специалист.
Если говорить о семейном влиянии, то Теслер уверен, что родители должны быть поближе к детям, не терять с ними искренний контакт, несмотря на всю занятость.
Как сказал психиатр, демографию подростковая беременность повышает условно, потому что детей отдают или на воспитание, или отправляют в детские дома. Подростковая беременность — не проблема, а результат безответственного отношения к просвещению подростков, заключил эксперт.
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Анастасия Бондарева