Депутат Останина назвала ещё одну серьёзную угрозу безопасности России

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что ежегодная убыль населения создаёт серьёзную опасность для нашей страны.
«Задачи, которые сейчас стоят перед нашей страной в части демографии, по своим масштабам сродни специальной военной операции, которую мы проводим. Демографический провал последних лет — это минус 500 тыс. россиян ежегодно. Такая убыль населения грозит утратой национальной идентичности. Это угроза нашей безопасности», — пояснила в беседе с NEWS.ru Останина.
Ранее Нина Останина отметила, что идея об ответственности родителей квадроберов вплоть до лишения их родительских прав является слишком радикальной.
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