Депутат Останина объяснила критику идеи лишать прав родителей квадроберов

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Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что идея об ответственности родителей квадроберов вплоть до лишения их родительских прав является слишком радикальной.
Она рекомендовала перестать запугивать граждан такими мерами.
Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов заявил, что введение ответственности для родителей детей-квадроберов необходимо, поскольку это движение негативно влияет на неокрепшие умы подрастающего поколения.
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«Пока не получила широкого распространения эта агрессивная субкультура. Давайте не будем торопиться, у нас своя культура. Называть это движением и за это вводить уголовные и административные сроки, давайте как минимум докажем, что это широкое движение общественное. Где у нас статистика, что дети массово увлекаются квадробингом? Куда торопимся с этими мерами репрессивными? Хватит родителей пугать», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Останина.
Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов заявил, что введение ответственности для родителей детей-квадроберов необходимо, поскольку это движение негативно влияет на неокрепшие умы подрастающего поколения.
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Мелисса Тимофеева