Депутат Останина объяснила критику идеи лишать прав родителей квадроберов

В Московской области с июля по сентябрь этого года провели ремонт более чем 300 входных дверей в местах общего пользования. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья, инспекторы которого контролировали работу коммунальщиков.