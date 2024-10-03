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Депутат Останина объяснила критику идеи лишать прав родителей квадроберов

03 октября 2024, 19:04
Фото: iStock/Diy1

Фото: iStock/Diy1

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что идея об ответственности родителей квадроберов вплоть до лишения их родительских прав является слишком радикальной.
Она рекомендовала перестать запугивать граждан такими мерами.

«Пока не получила широкого распространения эта агрессивная субкультура. Давайте не будем торопиться, у нас своя культура. Называть это движением и за это вводить уголовные и административные сроки, давайте как минимум докажем, что это широкое движение общественное. Где у нас статистика, что дети массово увлекаются квадробингом? Куда торопимся с этими мерами репрессивными? Хватит родителей пугать», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Останина.



Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов заявил, что введение ответственности для родителей детей-квадроберов необходимо, поскольку это движение негативно влияет на неокрепшие умы подрастающего поколения.

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Перечислены профессии, которые скоро могут быть полностью заменены ИИ
IT-эксперт Дёмин: ИИ заменит бухгалтеров и переводчиков
03 октября 2024, 19:41

Фото: iStock/KangeStudio

Коммерческий директор российского производителя оборудования для ИТ-инфраструктуры Владислав Дёмин заявил, что в скором будущем искусственный интеллект сможет заменить секретарей, бухгалтеров и переводчиков.
«ИИ в последнее время начал заменять копирайтеров и личных ассистентов. А на смену операторам кол-центров теперь пришли чат-боты и виртуальные помощники. ИИ позволяет автоматизировать рутинные задачи и оптимизировать процесс работы. В дальнейшем нейросети смогут заменить секретарей, бухгалтеров, администраторов, переводчиков. IT-сфера предоставляет новые возможности и меняет существующие стандарты», — добавил в беседе с Газета.ру Дёмин.

Вместе с тем новые технологии не просто нивелируют привычные всем профессии, но и создадут новые, считает специалист.

Ранее сообщалось, что самыми дефицитными профессиями в России стали врачи, токари, дворники, шлифовщики, фрезеровщики, повара, продавцы-консультанты.

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#профессии
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Россияне раскрыли свои самые популярные развлечения года
Исследование: Самые популярные развлечения россиян – боулинг и бильярд
03 октября 2024, 19:30

Фото: iStock/alfexe

Исследование Почта Банка показало, что самыми популярными развлечениями россиян в этом году стали боулинг, а также парки аттракционов и бильярд.
Так, траты на боулинг выросли у граждан на 6% в сравнении с прошлогодними показателями, расходы на парки аттракционов поднялись на 4%, на бильярд – на 3%.

Как передаёт Газета.ру, наоборот, россияне стали тратить меньше средств на такие виды досуга, как танцклубы и студии, спортивные клубы и секции.

Ранее исследование Банка Синара показало, что россияне сократили покупки на маркетплейсах этим летом. Как объяснили эксперты, связано такое падение интереса граждан к подобным покупкам в первую очередь с сезоном отпусков.

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Серпуховский волонтёр Фёдоров стал участником Всероссийского форума
03 октября 2024, 19:15

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Девять участников представляют Московскую области на VIII Всероссийском форуме «серебряных» добровольцев. К ним присоединился и Вячеслав Фёдоров из Серпухова, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Вячеслав Борисович – не просто волонтёр, но и неоднократный лауреат премии губернатора «Наше Подмосковье», а также Фонда президентских грантов. Помимо этого, он руководит серпуховским Добро.Центром «Технологи добра», – пояснили в пресс-службе.
Активисты обсуждают на форуме актуальные проблемы «серебряного» добровольчества, осваивают навыки эффективной деятельности в этой сфере. Обмен опытом с коллегами из разных регионов позволяет участникам форума получить новые идеи.

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#московская область
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Быки Демут-Малиновского в Петербурге будут отреставрированы к концу года
03 октября 2024, 18:43

Фото: iStock/zilli

Реставрация быков Демут-Малиновского в Санкт-Петербурге, которые украшали въезд на территорию бывшего мясокомбината, завершат до конца декабря этого года. Об этом сообщили в Комитете по госконтролю, использованию и охране памятников.
«Сейчас на основании разрешения, выданного КГИОП на срок до 31 декабря 2024 года, ведутся работы по реставрации скульптур», – прокомментировали «Петербургскому дневнику» в Смольном.

Тем временем в Кемерове завершилось благоустройство дворовых территорий города. По словам мэра города Дмитрий Анисимов, в разных районах преобразилось больше 600 дворов.

«Жители имеют право контролировать работы на всех этапах и активно это делают. Немало корректив вносится уже в процессе ремонта. Приёмку тоже осуществляют жители. Без их одобрения двор просто не будет сдан. Но и после завершения работ подрядчик обязан устранять недочёты, гарантия на отремонтированный двор составляет пять лет», — приводит «Сiбдепо» слова Анисимова.

Ранее сообщалось, что в Москве заканчиваются работы по благоустройству возле причалов регулярного речного электротранспорта «Кутузовский» и «Сити-Багратион».

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#благоустройство
#жители
#санкт-петербург
#скульптура
#реставрация
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В Москве промоют свыше 1,1 тыс. памятников в преддверии зимы
03 октября 2024, 18:27

Фото: iStock/Radist

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что специалисты комплекса городского хозяйства промоют в преддверии зимы более 1,1 тысячи памятников. Об этом Бирюков сообщил журналистам.
По словам заммэра, данные мероприятия проводятся только при плюсовой температуре, что происходит на регулярной основе с апреля по октябрь. Бирюков отметил, что каждый памятник очищают по специальной технологии.

Регламентные работы проходят раз в месяц, однако, если объект сильно загрязнен, то его моют чаще, добавил глава комплекса городского хозяйства. Уточняется, что все используемые средства безопасны не только для поверхностей памятников, но и для окружающей среды.

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#данные
#культура
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«Яд действует на кровь и ткани»: Герпетолог рассказал, что делать, если укусила змея
Герпетолог Черлин: при змеином укус категорически нельзя накладывать жгут
03 октября 2024, 18:22

Фото: iStock/Kalina Ravutsova

Подмосковные змеи (в основном гадюки) начали готовиться к зимней спячке, выползая на сухие берега болот в поисках мест для ночлега. Змеи не нападают первыми, но могут атаковать при неожиданном появлении.
Доктор биологических наук, герпетолог Владимир Черлин в беседе с «Радио 1» сообщил, что змеи и сейчас активны не менее, чем весной или летом.

«Они активны тогда, когда могут нагреться до тех температур, которые позволяют им вести активность. Змеи первые не нападают, только в случае серьезной опасности, например, если человек на них наступит, либо попытается убить. А еще, когда грибы собираешь, можно заснуть руку, а там змея. Поэтому лучше пошевелить прутиком или палочкой, чтобы проверить», — сказал эксперт.

По его словам, сейчас змей значительно меньше, потому что они ушли или уходят на зимовку. Однако их можно встретить в самое неожиданное время в самом неожиданном месте, и, конечно, нужно знать о том, что делать, если произошел укус.

«Ни в коем случае нельзя накладывать жгут. Яд состоит из двух групп веществ: одни действуют на кровь и ткани, другие на нервную систему. Абсолютно бессмысленно накладывать жгут», — отметил герпетолог.

Он рассказал, как оказывать первую помощь после змеиного укуса.

  • Не паниковать: часть яда действует на центральную нервную систему центральную, если она находится в стрессе, то яд подействует быстрее и сильнее.
  • Не двигаться активно.
  • Сделать в месте укуса небольшой порез ножом: как только произошел укус, не рассуждая, по месту сделать разрез полосой. Сначала кровь идти не будет, нужно сделать массаж или расслабить сосуды горячей водой. Когда кровь пойдет, простерилизовать, перебинтовать, как обычную рану.
  • Сразу обратиться к врачу.

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На девяти дорогах Московской области отремонтировали знаки
03 октября 2024, 17:53

Фото: iStock/Kalina Ravutsova

Дорожные знаки привели в порядок на семи региональных улицах и двух шоссе, расположенных в восьми городских округа Московской области, работы выполнили специалисты Мосавтодора, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«Дорожные знаки отремонтировали, в частности, на Шоссейной улице в деревне Старые Псарьки Богородского округа, в 1-м Покровском проезде в Котельниках, на Садовой улице в посёлке Образцово округа Щёлково, на улице Куйбышева в рабочем посёлке Менделеево округа Солнечногорск, на улице Чехова в городе Чехов, на Дорожной улице в посёлке совхоза «Останкино» Дмитровского округа, а также на Московском шоссе в Серпухове», — говорится в сообщении.
Кроме того, были отремонтированы знаки на двух локациях в округе Егорьевск: в черте города на улице Антипова и на Касимовском шоссе на территории деревни Порядниково.

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#подмосковье
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«Мосавтодор» провёл уборку на восьми дорогах городского округа Домодедово
03 октября 2024, 17:47

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Специалисты Мосавтодора провели уборку и ремонт на восьми региональных дорогах в городском округе Домодедово в рамках летнего содержания, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В черте города дорожные службы отремонтировали искусственную неровность на улице 1-й Вокзальной в микрорайоне Барыбино, а также светофор и ограждение на улице Промышленной для повышения безопасности дорожного движения.

На дороге в микрорайоне Востряково восстановили работу линии наружного освещения.

Кроме того, дорожники спилили ветки деревьев на дороге в деревне Ляхово и убрали мусор на несанкционированных свалках на дороге в селе Ям и на 45-м километре Каширского шоссе. Также они отремонтировали знаки на улицах Центральной и Центральной деревни Новленское и на дороге в деревне Гальчино.

Министерство напомнило, что уборка и ремонт дорог продолжаются в летний период. Дорожные службы убирают мусор и растительность, моют знаки, ограждения, остановки и чистят проезжую часть, а при необходимости они ремонтируют знаки, светофоры, линии освещения, остановочные павильоны, искусственные неровности и ограждения. Все работы контролируются автоматизированной системой СКПДИ.

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#дорожные службы
#московская область
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В Подмосковье с июля отремонтировали более 300 дверей в подъездах
03 октября 2024, 17:45

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В Московской области с июля по сентябрь этого года провели ремонт более чем 300 входных дверей в местах общего пользования. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья, инспекторы которого контролировали работу коммунальщиков.
«Входная дверь в подъезд должна соответствовать стандартам надёжности, безопасности и долговечности. Один из главных элементов, обеспечивающих эти характеристики, – доводчик или пружина. они требуют регулярного обслуживания», – отметили в ведомстве. Там добавили, что все работы выполнялись как по плану, так и по заявкам жителей.
В Минчистоты напомнили, что по вопросам текущего ремонта и содержания подъездов нужно обращаться в свою управляющую компанию. Она обязана выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме. Также можно оставить заявку на портале ЕДС МО.

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#подъезды
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