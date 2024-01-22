Депутат Останина: Нужны новые программы для педагогов детей с нарушениями слуха

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Председатель комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ) заявила о необходимости создания новых обучающих программ для педагогов детей с нарушениями слуха.
«Надо создать для педагогов, которые участвуют в реабилитации детей с нарушением слуха, новые обучающие программы, которые позволили бы ознакомить их с современными достижениями медицины и техники. Также нужно параллельно разрабатывать и активно внедрять программы социокультурной реабилитации детей и семей, воспитывающих таких детей», – приводит АГН «Москва» слова парламентария.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов выступил за конфискацию имущества в знак наказания за фейки об армии.
«Наказание за фейки о российской армии и дискредитацию нашей страны предполагает уплату определённых штрафов, но, чаще всего те, кто в этом виновен, как правило, живут за границей, но доход очень часто получают за счёт бизнеса, собственности, которая у них в России осталась, и здесь это не что иное, как некая обеспечительная норма», — прокомментировал в беседе с RT Милонов.
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