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В Госдуме раскритиковали указ о населенных украинцами территориях РФ

Депутат Новиков раскритиковал указ о населенных украинцами территориях России
22 января 2024, 14:48
Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Президент Украины Владимир Зеленский находится в тяжелом положении и принимает решения, не отвечающие реальному положению дел. Так прокомментировал депутат Госдумы Дмитрий Новиков новый указ Зеленского.
Напомним, ранее Зеленский заявил, что подписал некий указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ». Согласно его словам, это возвращение правды об историческом прошлом ради украинского будущего.


«У людей, как говорит молодежь, крышу сносит. Они начинают принимать неадекватные решения. Это уже даже нельзя считать какой-то пиар-деятельностью, поскольку она не имеет общего со здравым смыслом. При этом из такой ситуации можно сделать определенные выводы», - цитирует «Лента.ру» Новикова.


Таким образом, он делает вывод, что киевские власти находятся «в преддверии полной агонии». Именно поэтому президент принимает решения, которые сильно отличаются от реального положения дел.


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#рф
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Фицо: Украине придётся пойти на компромисс, чтобы достичь мира с Россией
22 января 2024, 14:50

Фото: iStock/Дмитрий Ларичев

Украине придётся пойти на компромисс, чтобы достичь мира и завершить российско-украинский конфликт, с таким заявлением выступил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью для RTVS.
«Чего (украинцы) ждут? Что россияне уйдут из Донбасса или из Крыма? Это нереально», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Фицо.

По его мнению, конфликт можно завершить только с помощью «очень болезненного компромисса».

Ранее словацкий премьер также заявил, что Братислава откажет членству Киева в Североатлантическом альянсе. По его словам, Словакия готова предоставить Украине только гуманитарную помощью, но не вооружение. Всё это он объяснил позицией Словакии, которая опасается начала Третьей мировой войны, которая может разгореться после вступления Украины в НАТО.

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В Кремле прокомментировали удар по газовому терминалу в Усть-Луге
Песков об атаке в Усть-Луге: предпринимаются меры по предотвращению новых ударов
22 января 2024, 14:34

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что минобороны и иные ведомства принимают все необходимые меры, чтобы не допустить новых атак ВСУ по объектам на российской территории. Об этом Песков сообщил журналистам.
Стоит отметить, что за несколько дней до пожара в Ленинградской области впервые с начала специальной военной операции на Украине был замечен и перехвачен беспилотник украинских войск. Ранее сообщалось, что технологический процесс на терминале «Новатэка» в Усть-Луге был приостановлен.

Песков отметил, что ​Киев не перестает показывать свое звериное лицо, совершая подобного рода атаки. В МИД РФ сообщили, что все виновные понесут неотвратимое ​наказание.

Напомним, 21 января пожар произошел в Морском торговом порту Усть-Луги Ленинградской области. По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, возгорание произошло в терминале компании «Новатек». По предварительной информации, пожар произошел из-за внешнего воздействия.

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ZDF: Немецкая армия увеличила темпы закупок оружия и техники
22 января 2024, 14:11

Фото: istockphoto/VanderWolf-Images

Бундесвер значительно увеличил в последнее время темпы закупок вооружений, техники и боевого снаряжения. Причём Вооружённые силы Германии могли бы ещё больше ускорить этот процесс, если бы промышленность успевала за запросами военных.
Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. В эфире телеканала ZDF глава немецкого оборонного ведомства пояснил, что речь якобы идёт не о подготовке к какому-то определённому нападению, а об отражении некоей гипотетической угрозы, о которой не известно, произойдёт ли она, а если произойдёт, то когда именно.

По мнению Писториуса, к любой, даже потенциальной угрозе следует быть готовыми, чтобы встретить её во всеоружии. Именно поэтому бундесвер в настоящее время заказывает оружие, боеприпасы и бронетехнику такими ускоренными темпами. По словам министра, только недостаточная скорость работы предприятий военно-промышленного комплекса не позволяет его ведомству осуществлять эти закупки ещё быстрее и в больших объёмах.

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#вооружение
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Один из дронов ВСУ, сбитых над Смоленской областью, пытался атаковать аэродром
22 января 2024, 13:28

Фото: iStock/NatureNow

Один из трёх украинских беспилотников, которые были ликвидированы в Смоленской области, направлялся в сторону аэродрома Смоленск-Северный, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.
Напомним, ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 21 января средства противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника в небе над Смоленской областью.

«Один из БПЛА пытался атаковать аэродром Смоленск-Северный, но был сбит», — сообщил собеседник агентства.

При этом, вечером 21 января на объектах критической инфраструктуры в Ленинградской области ввели режим повышенной готовности после уничтожения первого с начала спецоперации беспилотного летательного аппарата в небе над регионом.

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#всу
#атака
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Немецкий политик Вайдель допустила выход Германии из Евросоюза
22 января 2024, 13:18

Фото: istockphoto/Magdalena Wygralak

В случае прихода к власти в ФРГ партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), страна может выйти из Евросоюза. Об этом заявила сопредседатель партии Алис Вайдель.
В разговоре с изданием Financial Times она назвала Великобританию, ранее покинувшую ЕС, примером того, как и Германия может принять аналогичное независимое решение. По словам политика, она будет настаивать на реформах в Евросоюзе, которые уже давно назрели и которые позволят устранить существующий «дефицит демократии», а также ограничат влияние Еврокомиссии.

Если же перемены окажутся невозможными и восстановить должный суверенитет стран-участниц ЕС не удастся, то следует дать гражданам принять решение о целесообразности нахождения страны в составе Евросоюза, как это было сделано в Великобритании, считает Вайдель.

По словам обозревателей издания, подобные взгляды противоречат проевропейской позиции, которую занимают представители основных политических сил Германии, включая находящиеся сейчас у власти Социал-демократическую партию, партию «зелёных» и Свободную демократическую партию.

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#великобритания
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ЦИК начала принимать документы на регистрацию кандидатов в президенты
22 января 2024, 12:55

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов

Центризбирком начал приём документов на регистрацию, в том числе подписных листов кандидатов на пост президента России. По закону на проверку этих листов отводится 10 дней. О том, как будет проходить эта процедура, рассказали в Мособлизбиркоме.
Там напомнили, что самовыдвиженец обязан предоставить от 300 тыс до 315 тыс подписей, а кандидат, выдвинутый от партии, – от 100 тыс до 105 тыс. «На первом этапе специалисты ЦИК проверяют число подписей. На втором с помощью генератора случайных чисел будет отобрано 60 тыс подписей, подлежащих проверке. На третьем этапе проверяется соблюдение порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверность сведений об избирателях и подписей, содержащихся в этих подписных листах», – сообщается в телеграм-канаде Мособлизбиркома.
Если в выборке обнаруживается более 5% недействительных или недостоверных подписей избирателей, ЦИК проведёт дополнительную проверку ещё 30 тыс подписей. Если же количество недействительных и недостоверных подписей вновь превысит 5%, это станет основанием для отказа в регистрации кандидата.

Выборы президента России в этом году впервые будут трёхдневными и состоятся с 15 по 17 марта.

Адресное информирование жителей Подмосковья пройдёт с 17 февраля до 7 марта. Более 15 тыс информаторов-членов избирательной комиссии займутся адресным оповещением Московской области о предстоящем голосовании.

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#голосование
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Тине Канделаки запретят въезд в Казахстан
МИД Казахстана: Тине Канделаки запретят въезд на территорию страны
22 января 2024, 11:52

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Российской телеведущей, директору телеканала ТНТ Тине Канделаки запретят въезд в Казахстан. Об этом сообщает КазТАГ со ссылкой на заявление представителя МИД республики Айбека Смадиярова.
По словам Смадиярова, при необходимости будут приниматься меры. Он также отметил, что Казахстан никогда не простит определенного поступка.

Отмечается, что причиной данного решения мог стать пост Канделаки в ее телеграм-канале о вытеснении русского языка в Казахстане. Телеведущая сравнила решение правительства Казахстана переименовывать некоторые железнодорожные станции с запретом русского языка в Прибалтике.

Ранее МИД РФ заявлял о введении ответных санкций в отношении Австралии, в рамках которых въезд в страну будет запрещен для 48 австралийцев. Список сформирован из числа тех, кто формирует в стране антироссийскую повестку.

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«Ошибка»: В Германии пожалели о том, что впустили в страну украинских беженцев
Вайдель: После окончания конфликта украинские беженцы должны покинуть Германию
22 января 2024, 11:49

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Украинские беженцы, прибывшие в Германию после начала спецоперации, должны будут покинуть страну после завершения конфликта, с таким заявлением выступила лидер правой немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель в интервью для Financial Times.
«Ясно, что когда война закончится, все украинцы должны будут вернуться домой. Они все равно будут нужны, чтобы помочь восстановить свою страну», — заявила Вайдель.

Она также отметила, что немецкие власти совершили ошибку, назначив украинским беженцам социальные выплаты. К тому же, у граждан Украины, укрывшихся в Германии, нет никакого будущего в стране, считает Вайдель.

Ранее издание Bild am Sonntag сообщало, что украинские беженцы требуют выплачивать им наличные деньги вместо выдачи банковских карт, а получая средства покидают Германию.

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Штаб Путина сдал в ЦИК подписи в его поддержку для регистрации на выборах
22 января 2024, 11:33

Фото: сайт Кремля

Штаб кандидата в президенты РФ Владимира Путина сдал в Центризбирком подписи в его поддержку для регистрации на предстоящих выборах. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в Центризбирком доставили девяносто пять коробок с подписными листами. Владимир Путин стал первым из самовыдвиженцев, подписи в поддержку которого представлены в ЦИК.

По информации ТАСС, подавать документы и подписи в Центризбирком пришли сопредседатели его избирательного штаба Владимир Машков, Марьяна Лысенко, доверенное лицо Виктор Блажеев и волонтер штаба Захар Перцев.

Ранее сообщалось, что более 2,5 миллионов подписей собрано в поддержку кандидата на должность президента РФ Владимира Путина.

Напомним, выборы президента России впервые будут трёхдневными – они состоятся с 15 по 17 марта. Впервые Путин рассказал о своем решении выдвигаться на новый президентский срок в 2024 году герою ДНР Артёму Жоге в рамках общения после церемонии вручения медалей «Золотая звезда» Героям России.

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