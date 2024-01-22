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Президент Украины Владимир Зеленский находится в тяжелом положении и принимает решения, не отвечающие реальному положению дел. Так прокомментировал депутат Госдумы Дмитрий Новиков новый указ Зеленского.
Напомним, ранее Зеленский заявил, что подписал некий указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ». Согласно его словам, это возвращение правды об историческом прошлом ради украинского будущего.
Таким образом, он делает вывод, что киевские власти находятся «в преддверии полной агонии». Именно поэтому президент принимает решения, которые сильно отличаются от реального положения дел.
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«У людей, как говорит молодежь, крышу сносит. Они начинают принимать неадекватные решения. Это уже даже нельзя считать какой-то пиар-деятельностью, поскольку она не имеет общего со здравым смыслом. При этом из такой ситуации можно сделать определенные выводы», - цитирует «Лента.ру» Новикова.
Таким образом, он делает вывод, что киевские власти находятся «в преддверии полной агонии». Именно поэтому президент принимает решения, которые сильно отличаются от реального положения дел.
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Элина Позднякова