Депутат Гурулёв объяснил свои слова о возрождении ГУЛАГа для несогласных с властями

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Депутат Госдумы от Забайкальского края Андрей Гурулёв пояснил свои слова о наказании людей, которые вредят государству. Об этом сообщает портал «Чита.ру».
Ранее политик в эфире программы «Царьград.Главное» заявил, что желает видеть тех, кто критикует властей и вредит государству с «кайлом в районе Колымского тракта».Он подчеркнул, что в настоящее время невозможно ввести смертную казнь для тех, кто идёт против страны, но принять меры необходимо.
После этого интервью Гурулёв уточнил, что имел в виду только тех людей, которые предпринимают активные действия, вредящие государству. Таким образом, он призвал наказывать тех, кто, например, поджигает релейные шкафы.
Кроме того, депутат Госдумы подчеркнул, что высказывал исключительно своё мнение, а не призывал к реальному возрождению ГУЛАГа.
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После этого интервью Гурулёв уточнил, что имел в виду только тех людей, которые предпринимают активные действия, вредящие государству. Таким образом, он призвал наказывать тех, кто, например, поджигает релейные шкафы.
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Анастасия Чинкова