Депутат Останина объяснила, какие вузы смогут повысить стипендии студентам-родителям

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Стипендии в размере МРОТ студентам с детьми дошкольного возраста без проблем смогут выплачивать только вузы, которые финансируются из федерального бюджета.
Об этом заявила председатель думского комитета по защите семьи, вопросам материнства и детства Нина Останина. Однако, по её словам, идея неплохая, так как подобные выплаты помогут молодым семьям.
Парламентарий уточнила, что вузам, которые финансируются из региональных бюджетов, придётся самим искать инструменты для выплаты таких стипендий. Это может привести к росту цен на обучение.
Инициативу о введении ежемесячной стипендии в размере МРОТ для учащихся в вузах матерей и отцов дошкольников выдвинуло Минобрнауки. Финансовую поддержку рассчитывают включить в нацпроект «Семья».
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«Безусловно, такая материальная поддержка поможет молодым родителям, поэтому я поддерживаю эту инициативу. Но есть одно «но». Речь идёт о том, что поддержка будет только тем вузам, которые финансируются из федерального бюджета, – пояснила Останина в беседе с NEWS.ru.
Парламентарий уточнила, что вузам, которые финансируются из региональных бюджетов, придётся самим искать инструменты для выплаты таких стипендий. Это может привести к росту цен на обучение.
Инициативу о введении ежемесячной стипендии в размере МРОТ для учащихся в вузах матерей и отцов дошкольников выдвинуло Минобрнауки. Финансовую поддержку рассчитывают включить в нацпроект «Семья».
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Лора Луганская