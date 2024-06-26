Депутат Валуев предложил запретить госканалам транслировать Евро-2024

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В России не стоит показывать по телевидению чемпионат мира по хоккею и матчи Евро-2024. Такое мнение высказал депутат Госдумы Николай Валуев. Так он прокомментировал слова Вячеслава Фетисова, назвавшего предательством трансляции в нашей стране международных соревнований, от которых отстранены российские сборные.
«Согласен с Фетисовым – мы скоро придем к пониманию этого. Госканалы не должны это показывать, тогда не останется желающих обзывать наших спортсменов», – сказал Валуев в беседе с «РБ Спорт».В 2022 году ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от всех соревнований под своей эгидой. Сборная России по футболу уже пропустила чемпионат мира-2022 и чемпионат Европы-2024.
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