«Государственная дура»: Депутат счел хамством слова Бастрыкина о работе парламента

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Слова председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о деятельности Государственной думы являются хамством. Об этом заявил депутат нижней палаты парламента Евгений Попов.
В своём телеграм-канале он опубликовал фрагмент выступления главы СК на полях Петербургского международного юридического форума, в котором он задаёт женщине-депутату вопрос о мигрантах.
Парламентарий возмутился «допросом» его коллеги-депутата главой Следственного комитета. Он предложил Бастрыкину самому прийти в Госдуму и высказать представителям фракций свои предложения относительно миграционного законодательства. Попов также добавил, что если у того нет такого желания, то парламент имеет власть вызвать его, и выразил надежду, что это и будет оперативно сделано.
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«Очень бы хотелось узнать, когда хорошие законы примет наша государственная дура», — буквально сказал Бастрыкин.
Парламентарий возмутился «допросом» его коллеги-депутата главой Следственного комитета. Он предложил Бастрыкину самому прийти в Госдуму и высказать представителям фракций свои предложения относительно миграционного законодательства. Попов также добавил, что если у того нет такого желания, то парламент имеет власть вызвать его, и выразил надежду, что это и будет оперативно сделано.
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Александр Бойцов