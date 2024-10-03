Корм для квадроберов появился на маркетплейсах в России

Известные блогеры Валерия и Артем Чекалины вновь оказались в центре скандала. Казалось бы, после расследования по делу о неуплате налогов их жизнь начала налаживаться, однако правоохранительные органы возбудили новое уголовное дело против бывших супругов. По предварительным данным, ущерб от их действий превышает 250 миллионов рублей. Подробности о новом и предыдущих уголовных делах против Чекалиных расскажет редакция «Радио 1».