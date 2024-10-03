Корм для квадроберов появился на маркетплейсах в России

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На российских маркетплейсах стали продаваться корма для квадроберов. Об этом сообщает «Shot. Проверка».
Согласно информации источника, в одном из объявлений сладкий корм в упаковке почти на 500 гр предлагается купить за 998 рублей. В состав входит сахар, какао, сухое молоко и кокосовое масло.
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян высказалась в своем Telegram-канале об общественном резонансе вокруг квадроберов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
До этого сенатор Наталия Косихина выступила с инициативой о запрете в России субкультуры квадроберов. По ее словам, любая субкультура должна оставаться в рамках разумного и быть безопасной как для себя, так и для окружающих.
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Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян высказалась в своем Telegram-канале об общественном резонансе вокруг квадроберов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
До этого сенатор Наталия Косихина выступила с инициативой о запрете в России субкультуры квадроберов. По ее словам, любая субкультура должна оставаться в рамках разумного и быть безопасной как для себя, так и для окружающих.
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Екатерина Коршунова