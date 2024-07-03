Депутат Останина предложила сделать 8 июля выходным днем для многодетных семей

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Глава комитета Государственной Думы по защите семьи Нина Останина выступила с предложением сделать День семьи, любви и верности в России выходным днем. Она направила обращение на имя министра труда и соцзащиты РФ Антона Котякова, пишет РИА Новости.
В запросе говорится, что в комитет ГД поступают обращения, в которых российские семьи предлагают сделать праздник выходным днем для многодетных родителей. Помимо этого, указанное предложение не снизит производительность труда, потому что большинство мам не работают, а посвящают себя воспитанию детей.
Ранее сообщалось, что в Московской области появилась новая праздничная дата – День работника благоустройства Подмосковья. Его будут отмечать в третье воскресенье сентября. Закон об установлении праздника приняла Мособлдума. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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