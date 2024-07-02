Госдума в октябре планирует рассмотреть законопроект об отмене ЕГЭ

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В октябре ГД собирается рассмотреть в первом чтении законопроект об отмене ЕГЭ. Об этом информирует РИА Новости.
Первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова сообщила, что ЕГЭ собираются заменить на государственные экзамены. К первому чтению депутаты приступят в октябре. Закон может вступить в силу уже с 1 января 2025 года. Результаты ЕГЭ, которые были получены до вступления в силу закона, будут действительны 4 года после сдачи.
В пояснительной записке к документу указано, что отмечается связь между ЕГЭ и увеличением подростковых самоубийств. Помимо этого, родители тратят огромные средства на репетиторов.
Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел встречу с тремя подмосковными выпускниками, набравшими по 300 баллов по результатам ЕГЭ. Во встрече приняли участие бойцы СВО, участвующие в президентской программе «Время героев».
Глава Химок Волошин встретился со стобалльниками ЕГЭ округа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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В пояснительной записке к документу указано, что отмечается связь между ЕГЭ и увеличением подростковых самоубийств. Помимо этого, родители тратят огромные средства на репетиторов.
Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел встречу с тремя подмосковными выпускниками, набравшими по 300 баллов по результатам ЕГЭ. Во встрече приняли участие бойцы СВО, участвующие в президентской программе «Время героев».
Глава Химок Волошин встретился со стобалльниками ЕГЭ округа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова