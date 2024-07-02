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Госдума в октябре планирует рассмотреть законопроект об отмене ЕГЭ

Депутат Лантратова: в ГД в октябре хотят рассмотреть законопроект об отмене ЕГЭ
02 июля 2024, 03:01
Фото: iStock/Oleg Elkov

Фото: iStock/Oleg Elkov

В октябре ГД собирается рассмотреть в первом чтении законопроект об отмене ЕГЭ. Об этом информирует РИА Новости.
Первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова сообщила, что ЕГЭ собираются заменить на государственные экзамены. К первому чтению депутаты приступят в октябре. Закон может вступить в силу уже с 1 января 2025 года. Результаты ЕГЭ, которые были получены до вступления в силу закона, будут действительны 4 года после сдачи.

В пояснительной записке к документу указано, что отмечается связь между ЕГЭ и увеличением подростковых самоубийств. Помимо этого, родители тратят огромные средства на репетиторов.



Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел встречу с тремя подмосковными выпускниками, набравшими по 300 баллов по результатам ЕГЭ. Во встрече приняли участие бойцы СВО, участвующие в президентской программе «Время героев».

Глава Химок Волошин встретился со стобалльниками ЕГЭ округа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Народного артиста Ширвиндта посмертно наградили специальным призом премии «Ника»
02 июля 2024, 01:38

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Народного артиста и президента «Театра Сатиры» Александра Ширвиндта посмертно наградили специальным призом «Честь и достоинство» кинопремии Ника. Об этом со ссылкой на актера Леонида Ярмольника сообщили РИА Новости.
Александр Ширвиндт родился в 1934 году в Москве. После окончания Щукинского театрального училища попал в 1956 году в труппу Театра имени Ленинского комсомола, с 1970 года служил в Театре Сатиры, с 2000 по 2021 год работал худруком театра, в 2021 году стал его президентом.

Ширвиндт заработал широкую популярность благодаря ролям в кино, включая «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Трое в лодке, не считая собаки», «Принцесса цирка» и других. Народный артист скончался 15 марта 2024 года в возрасте 89 лет.

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#кино
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#культура
#премия
#награда
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В Подмосковье с начала года починили перила более чем в 350 подъездах
01 июля 2024, 23:47

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Ремонт ограждающих перил и поручней провели более чем в 350 подъездах многоквартирных домов Московской области с начала 2024 года по заявкам жителей, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«За состояние перил и поручней в подъезде отвечает управляющая компания. Ремонт по запросу жильцов проводили сотрудники УК», — отмечается в сообщении.
В министерстве подчеркнули, что управляющие компании должны регулярно осматривать места общего пользования в многоквартирных домах и в случае необходимости проводить ремонтные работы.

Жителям также напомнили, что в Московской области подать заявку на ремонт перил в подъезде можно не только непосредственно в УК, но и через региональную Единую диспетчерскую службу.

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#московская область
#подмосковье
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В Дагестане запретят ношение никаба: причины, что известно
Муфтий Дагестана пообещал в ближайшие дни вынести фетву о запрете никаба
01 июля 2024, 23:00

Фото: istock/ Alexey Emelyanov

23 июня вооруженные террористы совершили атаку на города в Республике Дагестан, боевики обстреляли пост ДПС в Махачкале, а также напали на синагогу и православный храм в Дербенте.

После произошедших терактов против ношения никаба высказался глава Республики Сергей Меликов. Он отметил, что никаб не свойственен народам Кавказа и представляет собой угрозу безопасности. Позже стало известно, что Муфтият Республики Дагестан готовит фетву о запрете на ношение никаба. Подробнее расскажет редакция «Радио 1».

Что такое никаб

Никаб — это женский головной убор, который скрывает лицо, за исключением глаз. Как правило, черного цвета. Появился он еще в доисламские времена, однако сейчас его носят исключительно мусульманки.

Причины для запрета ношения никаба в России

Запретить ношение никаба в Российской Федерации хотят, потому что он не обязателен в исламе, а для народов России его ношение является пришлой традицией. Еще одной причиной для запрета головного убора является повышение риска терроризма.

Муфтий Дагестана пообещал запретить никаб

Муфтий республики Ахмед Абдулаев заявил, что в Дагестане на днях планируется принять фетву о запрете ношения никаба.

«Полгода еще, пусть десять лет поливают меня грязью. Истина будет одна. Другой истины не бывает», — отметил он.

По его словам, если мужчина не хочет показывать лицо своей жены, он может держать ее дома. Кроме этого, отменять фетву о запрете никаба не планируется.

Бастрыкин поддержал запрет на ношение никабов

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявлял, что в странах Центральной Азии носить религиозную одежду с закрытым лицом запрещено и те, кто не может носить ее там, переезжают в Российскую Федерацию и носят ее здесь. По его словам, это все необходимо срочно запретить.

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#мужчина
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#бастрыкин
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Создать национальный центр «Россия» ради наследия одноименной выставки поручил Путин
Путин поручил создать национальный центр ради наследия выставки «Россия»
01 июля 2024, 22:54

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин поручил создать в Москве национальный центр «Россия», чтобы сохранить наследие одноименной выставки. Соответствующее распоряжение появилось на портале официальной и правовой информации. Строительство объекта должно начаться на территории «Экспоцентра».
«В целях демонстрации достижений Российской Федерации, укрепления национальной идентичности, формирования чувства гордости за страну, развития профессиональных навыков детей и молодежи, сохранения наследия международной выставки-форума «Россия» <...> создать в г. Москве национальный центр «Россия», — указано в распоряжении.
Владимир Путин рекомендовал правительству Москвы и Торгово-промышленной палате передать территорию и здания «Экспоцентра» в безвозмездное пользование дирекции выставки «Россия». Проектирование и возведение нового национального центра возложат на плечи организации, которую определит дирекция.

Выставка «Россия» проходит на ВДНХ вот уже 8 месяцев. Она завершит работу через неделю, 8 июля. Торжественная церемония закрытия состоится в субботу, 6 июля.

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#россия
#выставка
#владимир путин
#вднх
#будущее
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Выпускников школ Серпухова поздравили с успешным окончанием учёбы
01 июля 2024, 22:12

Фото: iStock/Дина Орлова

Ребят, окончивших школу в этом году, поздравили в городском округе Серпухов, глава муниципалитета Сергей Никитенко отметили впечатляющие результаты экзаменов и выразил уверенность, что с такой подготовкой и целеустремлённостью выпускники смогут добиться всех поставленных целей, сообщает пресс-служба администрации округа.
«Желаю в совершенстве освоить выбранную профессию и в дальнейшем вернуться в родной город, чтобы делать его еще лучше и краше», — напутствовал выпускников Сергей Никитенко.
Он также отметил труд педагогов, которые помогли своим ученикам добиться успеха.

Ранее сообщалось, что в Серпухове провели сбор гуманитарной помощи для участников специальной военной операции в акции приняли участие ученики трёх школ — №12, №18 и №19, а также воспитанники дошкольных отделений, родители ребят и учителя.

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#серпухов
#выпускники
#школа
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Кадыров раскрыл детали продаж квартир в новом районе Путина в Грозном
Кадыров: в районе Путина в Грозном продано более 50% квартир
01 июля 2024, 20:29

Фото: сайт Кремля

Чеченский лидер Рамзан Кадыров сообщил, что в новом районе Путина в Грозном продано уже 50% квартир, причем большинство — посредством исламской рассрочки. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.
«В настоящий момент более 50% квартир в новом районе уже проданы. Большинство из них — в рамках исламской рассрочки. По словам Хас-Магомеда Кадырова, все работы идут согласно плану. Нет проблем с нехваткой материалов и рабочей силы», — говорится в публикации.

Новый район расположен в центральной части Грозного на территории более 200 гектаров. Ранее Кадыров сообщал, что в него войдут 150 многоквартирных домов, мечети, детсады и другие объекты инфраструктуры, также модернизируют транспортную развязку. Протяженность дорог в районе имени Владимира Путина составит порядка 10 километров.

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#кадыров
#владимир путин
#чечня
#квартиры
#грозный
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Бастрыкин попросил ВККС дать ему открыть уголовное дело в отношении судьи Матеты
01 июля 2024, 19:49

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Уголовное дело на председателя Солнцевского районного суда столицы Артема Матету хочет завести руководитель СК РФ Александр Бастрыкин. Глава Следкома обратился к Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС). Информация размещена на сайте ВККС.
Дело могут возбудить по статьям о мошенничестве в особо крупных размерах и о покушении на преступление.

Обращение Бастрыкина будет рассмотрено на заседании 10 июля.

В 2022 году Бастрыкин обращался в инстанцию, чтобы получить согласие на открытие уголовных дел на шестерых судей в Омской и Новосибирской областях, а также Краснодарского края и других субъектов. Тогда речь шла о возможной коррупционной деятельности.

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#россия
#новости
#судья
#следственный комитет
#мошенничество
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В Роскачестве предостерегли от завлекающих дешёвыми турами мошенников
01 июля 2024, 19:40

Фото: iStock/Manuel-F-O

Заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский заявил, что с наступлением летнего курортного сезона повышается шанс нарваться на мошенников, прикидывающихся турагентами или туроператорами.
Признаками того, что вы попались на удочку аферистов, могут стать слишком низкие цены на путёвки, крупные скидки на поездки. Специалист предупредил, что злоумышленники могут обмануть и с визой.

«Мошенники наживаются на нашем желании сэкономить. Они завлекают своих жертв прежде всего низкими ценами и горящими путевками. Не ведитесь на призрачные выгоды — доверяйте только проверенным туроператорам с хорошей репутацией на рынке. Меньше верьте отзывам в интернете — они могут быть фальшивыми», — резюмировал в беседе с «Вечерней Москвой» Лоевский.

А председатель Комитета Госдумы по собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов предупредил об опасности мошенничеств с ускорением регистрации недвижимости. По его словам, злоумышленники специально вводят людей в заблуждение, убеждая в том, что за деньги могут сделать все необходимые процессы быстрее.

«Не ведитесь на любые рассуждения мошенников на тему требования денег за ускорение государственной регистрации и постановки на кадастровый учёт, так как ничего ускоренного они вам не обеспечат, так как зачастую эти процедуры и так по закону занимают 1-3 дня. Куда уж ещё быстрее?» — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Гаврилов.

Ранее член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин заявлял, что летом злоумышленники часто создают фейковые профили на сайтах знакомств, чтобы выманить деньги у своих жертв.

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#деньги
#мошенники
#журналист
#женщины
#цены
#скидки
#поездки
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Более тысячи участников собрала в Подмосковье военно-спортивная игра «Победа»
01 июля 2024, 19:04

Фото: пресс-служба МИСК МО

На подмосковном полигоне «Алабино» движение «ЮНАРМИЯ» дало старт финалу Всероссийской военно-спортивной игре «Победа». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
На протяжении полугода более 140 тысяч юнармейцев со всех уголков страны участвовали в муниципальных и региональных отборах. На финал приехали лучшие команды из всех регионов России. Всего на игру «Победа» прибыли более 1 тысячи участников.

Первый замначальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил России Сергей Гусев прочитал приветствие от министра обороны Андрея Белоусова.
«Военно-спортивные состязания укрепляют здоровье, закаляют характер, развивают чувство командной работы, пробуждают интерес к истории Отечества, учат грамотно действовать в экстремальных ситуациях. Уверен, что игра поможет многим выбрать будущую профессию защитника Родины», – говорится в приветствии.
Московскую область представит команда «Патриоты Подмосковья» из 10 юношей и девушек.
«В прошлом году наши ребята впервые стали призёрами. В этом году юнармейцы настроены улучшить свои показатели. Весь год они усердно готовились и прошли строгий отбор, чтобы показать всё, на что способны. Это масштабное федеральное мероприятие. Мы рады и горды приветствовать гостей со всей страны. Желаю участникам удачи», – сказала министр информации и молодёжной политики региона Екатерина Швелидзе.
«Военно-спортивная игра «Победа» − особое событие для юнармейцев. В финале собрались ребята, показавшие лучшие результаты в спортивной и начальной военной подготовке. Уверен, нас ждёт серьёзная борьба за первое место», – отметил начальник Главного штаба «ЮНАРМИИ» Никита Нагорный.
Главной судьёй соревнований стала двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина.
«У меня есть совет для победы. На старте будьте внимательны, на середине дистанции соберите все оставшиеся силы, а на финишной прямой не жалейте себя и сделайте все для победы. Всем в добрый путь! Удачи, пусть победит сильнейший», − напутствовала Хоркина.
На церемонии открытия участник спецоперации, кавалер двух Орденов Мужества, подполковник Владимир Герусов передал флаг игры «Победа» прошлогодним победителям − команде Ярославской области.

Подведение итогов игры и награждение победителей запланировали на 6 июля.

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