Какой сегодня праздник: 25 июня 2024 года, что было в этот день

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25 июня — День улыбок незнакомым людям.
Подробнее об этом и других праздниках, которые отмечаются 25 июня, а также о знаменитостях, родившихся в этот день, расскажет редакция «Радио 1».
День моряка (мореплавателя)
День мореплавателя был учрежден государствами, входящими в Международную морскую организацию, которые в свою очередь входят в ООН. Постановление подписали на конференции в Маниле в 2010 году. В этот день проводятся многочисленные торжественные мероприятия.
День дружбы и единения славян
День дружбы и единения славян – международный праздник, который отмечается во многих странах мира. В этот день славяне демонстрируют общность с миллионами людей, схожих своими корнями, культурой и традициями.
Петр Солнцеворот
Народно-христианский праздник Петр Солнцеворот отмечается ежегодно 25 июня. В православном церковном календаре это день памяти преподобного Петра Афонского. В этот день завершается летнее солнцестояние. Начинается жара, которая обычно стоит сорок дней.
Всероссийский день национальной гордости
25 июня отмечается Всероссийский день национальной гордости. Праздник был учреждён для того, чтобы разные ветви славянских народов помнили о своих исторических корнях, а также стремились сохранить свою культуру и многовековую связь друг с другом.
День работников статистики
25 июня свой профессиональный праздник – День работника статистики Российской Федерации – отмечают сотрудники Росстата. Больше двухсот лет назад, именно в этот день, в императорской России было создано первое статистическое отделение.
День улыбок незнакомым людям
25 июня — День улыбок незнакомым людям. Широкая улыбка – не только признак хорошего настроения. Медицина показывает, что она способна принести неоценимую пользу нашему здоровью.
Глобальный день «Битлз»
25 июня в мире отмечается Глобальный день «Битлз». Появился он в 2009 году. Дата выбрана неслучайно, так как 25 июня 1967 года ливерпульская четверка выступила в эфире Our World с песней «All You Need Is Love». Цель акции заключается в том, чтобы создать всемирно признаваемый день и поблагодарить Битлз за все, что они сделали для глобальных перемен.
День цветного телевидения
Эта технология появилась в США в 1951 году и навсегда сменила будущее телесмотрение.
День сома
Во многих странах мира 25 июня отмечается Международный день сомообразных. Этот праздник был изначально провозглашен в США президентом Рональдном Рейганом.
День клубничного парфе
25 июня — День клубничного парфе. Мороженое, слоеное с шоколадом и бисквитом, всегда хорошо, но клубничное парфе прекрасно подойдет для жарких летних дней.
Всемирный день витилиго
25 июня отмечается Всемирный день витилиго. Это хроническое заболевание, при котором на коже появляются белые пятна, склонные к росту и слиянию. Кроме кожи могут поражаться волосы, сетчатка глаза и мозговые оболочки. День 25 июня был избран в честь памяти о выдающемся певце Майкле Джексоне, который страдал этим недугом до самой смерти.
Родились в этот день
Владимир Крамник (1975) — российский шахматист, 14-й чемпион мира по шахматам, международный гроссмейстер.
Тимур Бекмамбетов (1961) — казахстанско-российский кинорежиссер, сценарист и продюсер.
Владимир Толоконников (1943) — советский и российский актер театра и кино, Заслуженный артист Казахской ССР.
Альберт Филозов (1937) — советский и российский актер театра и кино, педагог, Народный артист России.
Чарльз Шеффилд (1935) — американский писатель-фантаст.
Арсений Тарковский (1907) — советский поэт, переводчик, прозаик.
Владимир Коккинаки (1904) — советский летчик, заслуженный летчик-испытатель СССР, генерал-майор авиации.
Джордж Оруэлл (1903) — британский писатель и публицист.
Алексей Ухтомский (1875) — советский физиолог, создатель учения о доминанте, академик АН СССР.
Вальтер Нернст (1864) — немецкий физик и физикохимик, Нобелевский лауреат.
Антонио Гауди (1852) — испанский архитектор.
Умерли в этот день
Майкл Джексон (2009) — американский певец, танцор и автор песен.
Евгений Моргунов (1999) — советский и российский актер, кинорежиссер. Заслуженный артист РСФСР (1978).
Жак-Ив Кусто (1997) — французский океанограф и путешественник.
Мишель Фуко (1984) — Французский философ, теоретик культуры и историк.
Эрнст Гофман (1822) — немецкий писатель, композитор, дирижер.
Именины
Андрей, Анна, Арсений, Иван, Мария, Петр, Степан, Тимофей, Юлиан.
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23 июня — что было в этот день, какой сегодня праздник
22 июня — что было в этот день, какой сегодня праздник
День моряка (мореплавателя)
День мореплавателя был учрежден государствами, входящими в Международную морскую организацию, которые в свою очередь входят в ООН. Постановление подписали на конференции в Маниле в 2010 году. В этот день проводятся многочисленные торжественные мероприятия.
День дружбы и единения славян
День дружбы и единения славян – международный праздник, который отмечается во многих странах мира. В этот день славяне демонстрируют общность с миллионами людей, схожих своими корнями, культурой и традициями.
Петр Солнцеворот
Народно-христианский праздник Петр Солнцеворот отмечается ежегодно 25 июня. В православном церковном календаре это день памяти преподобного Петра Афонского. В этот день завершается летнее солнцестояние. Начинается жара, которая обычно стоит сорок дней.
Всероссийский день национальной гордости
25 июня отмечается Всероссийский день национальной гордости. Праздник был учреждён для того, чтобы разные ветви славянских народов помнили о своих исторических корнях, а также стремились сохранить свою культуру и многовековую связь друг с другом.
День работников статистики
25 июня свой профессиональный праздник – День работника статистики Российской Федерации – отмечают сотрудники Росстата. Больше двухсот лет назад, именно в этот день, в императорской России было создано первое статистическое отделение.
День улыбок незнакомым людям
25 июня — День улыбок незнакомым людям. Широкая улыбка – не только признак хорошего настроения. Медицина показывает, что она способна принести неоценимую пользу нашему здоровью.
Глобальный день «Битлз»
25 июня в мире отмечается Глобальный день «Битлз». Появился он в 2009 году. Дата выбрана неслучайно, так как 25 июня 1967 года ливерпульская четверка выступила в эфире Our World с песней «All You Need Is Love». Цель акции заключается в том, чтобы создать всемирно признаваемый день и поблагодарить Битлз за все, что они сделали для глобальных перемен.
День цветного телевидения
Эта технология появилась в США в 1951 году и навсегда сменила будущее телесмотрение.
День сома
Во многих странах мира 25 июня отмечается Международный день сомообразных. Этот праздник был изначально провозглашен в США президентом Рональдном Рейганом.
День клубничного парфе
25 июня — День клубничного парфе. Мороженое, слоеное с шоколадом и бисквитом, всегда хорошо, но клубничное парфе прекрасно подойдет для жарких летних дней.
Всемирный день витилиго
25 июня отмечается Всемирный день витилиго. Это хроническое заболевание, при котором на коже появляются белые пятна, склонные к росту и слиянию. Кроме кожи могут поражаться волосы, сетчатка глаза и мозговые оболочки. День 25 июня был избран в честь памяти о выдающемся певце Майкле Джексоне, который страдал этим недугом до самой смерти.
Какой сегодня праздник: 24 июня 2024 года, что было в этот день
Родились в этот день
Владимир Крамник (1975) — российский шахматист, 14-й чемпион мира по шахматам, международный гроссмейстер.
Тимур Бекмамбетов (1961) — казахстанско-российский кинорежиссер, сценарист и продюсер.
Владимир Толоконников (1943) — советский и российский актер театра и кино, Заслуженный артист Казахской ССР.
Альберт Филозов (1937) — советский и российский актер театра и кино, педагог, Народный артист России.
Чарльз Шеффилд (1935) — американский писатель-фантаст.
Арсений Тарковский (1907) — советский поэт, переводчик, прозаик.
Владимир Коккинаки (1904) — советский летчик, заслуженный летчик-испытатель СССР, генерал-майор авиации.
Джордж Оруэлл (1903) — британский писатель и публицист.
Алексей Ухтомский (1875) — советский физиолог, создатель учения о доминанте, академик АН СССР.
Вальтер Нернст (1864) — немецкий физик и физикохимик, Нобелевский лауреат.
Антонио Гауди (1852) — испанский архитектор.
Умерли в этот день
Майкл Джексон (2009) — американский певец, танцор и автор песен.
Евгений Моргунов (1999) — советский и российский актер, кинорежиссер. Заслуженный артист РСФСР (1978).
Жак-Ив Кусто (1997) — французский океанограф и путешественник.
Мишель Фуко (1984) — Французский философ, теоретик культуры и историк.
Эрнст Гофман (1822) — немецкий писатель, композитор, дирижер.
Именины
Андрей, Анна, Арсений, Иван, Мария, Петр, Степан, Тимофей, Юлиан.
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