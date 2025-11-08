Депутат Останина предложила запретить животным находится в кафе и магазинах

08 ноября 2025, 05:39

Фото: iStock/Anna Reshetnikova

Депутат Госдумы Нина Останина обратилась в Минздрав России с предложением запретить нахождение домашних животных в кафе, ресторанах и магазинах. Соответствующее обращение оказалось в распоряжении РИА Новости.