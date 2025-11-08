Депутат Останина предложила запретить животным находится в кафе и магазинах
Депутат Госдумы Нина Останина обратилась в Минздрав России с предложением запретить нахождение домашних животных в кафе, ресторанах и магазинах. Соответствующее обращение оказалось в распоряжении РИА Новости.
Парламентарий отметила, что действующие санитарные нормы не запрещают владельцам заведений принимать посетителей с питомцами, поскольку формулировка СанПиН не содержит прямого запрета. Сейчас документ предписывает, что в кафе не должно быть «насекомых, грызунов и синантропных животных», что, по мнению Останиной, допускает двусмысленное толкование.
Депутат предлагает уточнить норму, дополнив её пунктом: «в помещениях предприятий общественного питания не должно быть насекомых, грызунов, синантропных птиц и животных». Аналогичные изменения, по её словам, стоит внести и для торговых объектов.
Останина подчеркнула, что мера направлена на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия и защиту прав граждан на безопасную среду.
