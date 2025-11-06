Охотник стал жертвой разъяренной медведицы, защищавшей потомство
В Канаде к югу от города Кокран, провинция Альберта, медведи гризли напали на охотника. Об этом сообщает CBC News.
Нападавшую медведицу застрелил напарник пострадавшего. Второй медведь скрылся.
30-летнего охотника отправили в больницу на вертолете. Врачи утверждают, что его жизни ничего не угрожает.
Вскоре после этого неподалеку от места происшествия обнаружили трех медвежат. Эксперты полагают, что там находится их логово. Однако из-за юного возраста животных трудно оценить их шансы на выживание без помощи взрослых. По словам властей провинции, детеныши скоро начнут готовиться к зимней спячке, а весной, вероятно, смогут найти достаточно пищи в окрестностях.
