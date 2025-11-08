Боец ВС РФ: собаки первыми чувствуют приближение артиллерийского обстрела

08 ноября 2025, 05:23

Фото: iStock/Ksenia Raykova

Собаки на передовой, часто первыми чувствуют приближение артиллерийского обстрела и заранее уходят в укрытие, подавая тем самым сигнал бойцам. Об этом РИА Новости рассказал стрелок группировки войск «Восток» с позывным Рыжик.





По словам военнослужащего, такое поведение животных помогает солдатам вовремя распознать приближение опасности и занять безопасные позиции. Рыжик отметил, что присутствие собак также оказывает успокаивающее действие на бойцов.





«Перед тем, как начинает работать артиллерия, животные сразу как-то чувствуют — сразу в укрытие. Обычно бегают по позициям, а перед обстрелом пропадают. Через пять минут — и снаряды начинают падать», — рассказал он.