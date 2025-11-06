Достижения.рф

На жительницу Новосибирска напала дикая лиса

Ветеринары выясняют причину гибели лисы, напавшей на женщину в Новосибирске
Фото: Istock/Rabbitti

Дикая лиса напала на жительницу Новосибирска. После нападения животное вступило в схватку с собакой и погибло. Состояние пострадавшей женщины сейчас не известно. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минприроды.



Инцидент произошёл утром 6 ноября. Уже около полудня тушу зверя нашли на территории промышленного предприятия. Точную причину смерти ещё не установили. В ведомстве отметили, что у лисы произошла стычка с собакой, и животные покусали друг друга.

Сейчас специалисты регионального управления ветеринарии исследуют тушу. Они проведут экспертизу, чтобы выявить бешенство и другие заболевания. Владелицу собаки предупредили, что питомцу необходимо провести обследование. Инспекторы не увидели визуальных признаков бешенства, но окончательные выводы сделают по результатам экспертизы.

Ольга Щелокова

