На жительницу Новосибирска напала дикая лиса

06 ноября 2025, 16:37

Ветеринары выясняют причину гибели лисы, напавшей на женщину в Новосибирске

Фото: Istock/Rabbitti

Дикая лиса напала на жительницу Новосибирска. После нападения животное вступило в схватку с собакой и погибло. Состояние пострадавшей женщины сейчас не известно. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минприроды.